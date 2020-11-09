藥華藥重訊及資訊申報違規 遭櫃買中心處違約金10萬

櫃買中心表示，藥華藥（6446）違反重訊及資訊申報規定，處違約金10萬元。

櫃買中心指出，藥華藥在10月22日重大訊息有關AOP公司推估未來營收資訊，未具體說明其資訊與公司之關連性；財務報告尚未提報董事會討論通過並經會計師核閱及查核完竣，另實施買回庫藏股亦尚未經董事會通過下，即對外發布相關訊息。

此外，10月28日董事會決議通過擬向德國法院提出撤銷仲裁判斷，未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前依規發布重大訊息，且相關媒體已報導經櫃買中心通知後未於二小時發布重大訊息說明；10月28日下午3時召開法人說明會，未於會後當日申報相關財務業務資訊，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金10萬元。