比勞保勞退破產更慘的事 專家：別讓退休金低於貧窮線

勞保勞退年金到底會不會破產，已成為一千萬勞工關注的焦點；Podcast推薦《小大人的理財故事》播客作者花父指出，比勞保勞退破產更可怕的事，不是你領不到，而是在零利率走勢下，等領到手時，月退休金恐低於貧窮線，錢的價值「融化」，這才是現今勞工大眾，要預想及留意的事。

親子理財播客花父認為，勞保勞退不會破產，因為政府可以利用財政或貨幣政策，透過舉債或發行貨幣，拿未來的債務對現今缺口補貼，且貨幣供給也是可以調控的，維持勞工退休金的發放。

只是，大家可能忽略，勞工領到手的退休金「金額是絕對的，價值卻是相對的」，若干年之後領到手，可能已被通貨膨脹侵蝕的體無完膚，明年度台北市家戶貧窮線已經來到2.5萬元，已經高於最低薪資，難保將來領到退休金時，恐怕低於貧窮線，這樣的窘境比勞退破產還慘。

花父補充，對抗通膨最好的方式就是幫自己投資，巴菲特（Warren Edward Buffett）說：「關注產出是投資，關注接手價格就是投機」花父建議，教育自己孩子，撲滿只是短暫存錢用，存滿殺豬公後，別再拿去存銀行，這樣跟放在豬公裡，是一樣沒有效益的，應該拿去投資，而且是投資「會產出的資產」，從小就利用零股投資，開始當優質成熟企業的股東，利用這種資產會回本的特性，幫助在孩子成年左右，就已拿回本錢，將來的股利或分紅，則是活越久領越多，進而幫助孩子達到財務自由。

花父透過觀察自己五歲孩子的理解能力與好奇心，把艱澀難懂的財經知識，轉化為小大人聽得懂的故事，透過邊互動邊說明，循序漸進的為孩子建立兒童理財基礎觀念與財務自由的態度，並且累積收錄於Podcast平台。

《小大人的理財故事》於Podcast短短上線約2個月，大受全球華人圈父母的歡迎，除了有親子社團粉專互相討論，甚至有父母邊筆記邊收聽，就是希望跟孩子一起親子理財，從小培養正確金錢觀，未來朝小小巴菲特前進！