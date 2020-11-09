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台灣巨災多 中華信評：納入法定資本不影響產險評等

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

台灣屬於巨災風險較高地區，保險局11月3日宣布，將從12月起將巨災風險納入風險資本計算中，中華信用評等公司今（9）日發布最新報告認為，巨災自留額對總調整後資本比的平均值約為5%，新的法定資本要求，應能使產險與再保險業法定資本架構與其他全球資本制度更趨於一致。此項作法對中華信評授予評等之產險與再保險業者造成的評等影響有限。

中華信評認為，將巨災風險納入法定資本要求顯示，產險與再保險業者有必要藉由法定資本 計算來將該項重要風險因素於法定資本架構下正式納入管理。台灣大多數產險業者皆依據法定風險資本架構作為其風險管理的基礎工具，諸如設定風險偏好以及相關風險管控等。台灣保險主管機關宣布，將從2020年12月起將巨災風險納入風險資 本的計算中，並將持續逐步調整風險資本制度，使其未來與全球保險資本標準 (ICS)更趨一致。

其中產險業將以財團法人保險事業發展中心建置之風險模型產出巨災風險係數， 乘以淨自留風險總額計算。再保險業以國際巨災風險模型公司(例如 RMS 與 AIR)產出之風險係數平均值，乘以 淨自留風險總額計算。中華信評信用分析師謝雅媖表示，中華信評在對保險業者進行信用分析時，向來有將巨災風險納入我們的風險調整後資本分析中，同時亦將相關再保險保障列入考量，中華信評評估認為，台灣產險業的巨災風險應可在其適當的巨災再保險保障與強健資本緩衝的支持下，維持在可控管的範圍內。

此外，雖然台灣是一個較容易發生巨災的國家，但全球和各區域再保險業者皆提供足夠的再保險能量，且本地產險公司以往在將大部分巨災風險予以安排適當再保險保障的記錄良好。因此，中華信評認為，台灣產險與再保險業者並無重大巨災曝險部位。中華信評估計，受評保險業者的巨災自留額對總調整後資本比的平均值約為5%。中華信評亦認為，台灣產險業者強健的資本水準為其主要的信用優勢。

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