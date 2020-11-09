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20家外資疑藉反向ETF炒匯 央行要金管會出手設限

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣對美元近期升勢猛烈，即便中央銀行進場調節，但盤中總有高達3至4角漲幅，央行也在上周表示，外資近期大買反向ETF，表面說是為了避險，實質上是為了迂迴規避央行防炒匯的規定，引發今天上午立法院財委會多位立委關切；金管會主委黃天牧和央行副總裁嚴宗大今天同聲，點名20家外資藉由台股反向ETF炒匯，兩單位也正聯手，討論是否修正相關規定嚴管，以遏制外資假避險真炒匯 。

新台幣頻頻升值成為最強亞幣，上周五一度攻破28.5元市場所謂的裁彭匯南防線，尾盤央行進場調節，拉回28.876元，但今早開盤又觸及28.5元價位。

嚴宗大在財委會備詢時表示，央行觀察到外資從今年6月之後，每當新台幣升值時，對於台股反向ETF持有的增加金額非常快速，且集中度高，刻意規避外資投資國內股市30%的限制規定。央行認為，外資在這段期間大量進來又賣出，兩邊都賺得到，「這是我們擔心的，反向ETF從103年開始，只是金額都不大，但我們看到6月以後增加很多」。

立委曾銘宗關切，涉及的外資有幾家？炒匯金額有多少？央行官員表示，經常頻繁進出的外資就是那20家，由於還沒有出手，目前無法檢視獲利多少，只能說看到餘額480億元，但因為這些ETF飆漲速度太快，所以才會在報表提出警訊，和證期局交換意見。

根據規定，外資投資國內股票70%以外的30%要用在固定收益和貨幣市場工具，央行希望把外資投資反向ETF，計入30%限制中。嚴宗大指出，外資在持有台股反向ETF的時候，它的ETF組合資產，裏面有很多和貨幣市場工具有關，建議金管會考慮這部分納入管理規定，覺得那是一個有效的方法。金管會主委黃天牧則表示，由於牽涉外資管理要斟酌，會和央行進一步討論。

外資 央行 ETF

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