央行內鬨？彭淮南說陳南光扯後腿 嚴宗大：不覺得有矛盾

央行副總裁陳南光建議房地產過熱，政府應「超前部屬」，但央行總裁楊金龍則認為「現在不是打房時間點」，昨又爆出央行前總裁彭淮南對立委說陳「扯楊金龍後腿」。央行副總裁嚴宗大今表示，房地產決策會由理事會討論出共識，各理事可以表達不同意見，「我不覺得有矛盾的問題。」

央行是否祭出選擇性信用管制打房，近期在市場上引起積極討論，央行副總裁嚴宗大今列席立院財委會，立委高嘉瑜詢問，央行總裁與副總裁有矛盾，陳認為應該超前部屬，但楊卻說不是時間點，前總裁也說副總裁扯後腿，央行是否有一致性看法？這是不是自己人打自己人？

嚴宗大表示：「涉及昨天報導有一些是彭前總裁跟立委的私下談話，我不方便評論。」房地產市場從2016年後就在央行理事會上討論，理事提出意見後由理事會決議要不要採行措施，「我不覺得有矛盾的問題。」

高嘉瑜接著問，央行如何決定打房時間點？嚴宗大回應：「官方說法是，會在適當時間採取適當措施。」因為貨幣市場的信用管制職權是在央行理事會，理事大家各有不同意見，各理事也可以表達不同意見，理事會到後面決策會出現共識。