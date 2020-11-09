快訊

拜登當選影響國際 BBC：中國可能不如想像中開心

中職／要球員記住差一點的痛 周思齊動向暫保密

螞蟻掛牌前喊停 謝金河的三個觀察

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

螞蟻集團原預計11月5日在香港主板市場及A股市場掛牌上市，但卻在掛牌前最後一刻喊停，財信傳媒董事長謝金河提出三大觀察重點，坦言「這次事件很不尋常」、「馬雲被約談，一定是一個很不好的訊號」。

謝金河最新臉書發文以「螞蟻事件滋事體大！」為題表示，螞蟻集團在掛牌前最後一刻突然喊停，在全球資本市場是頭一遭的個案，因為所有大型機構法人已經完成圈購，一般散戶投資人也繳了錢，且向銀行融資，付出和息費用，華爾街的投資銀行正準備開香檳，切牛排，迎接幾十億美元的承銷及股票圈購利益入帳。結果就在臨門一腳的關鍵時刻，馬雲被約談，螞蟻上市案喊停⋯。

謝金河說，當全球焦點都在美國總統大選的爭執上時，「螞蟻上市案中止，肯定是一個大事件，也可能牽動著中南海政局的變化」。

謝金河認為其中有三大重點，第一是，從去年阿里巴巴、網易、京東相繼回港上市，這些在美國上市的中資企業，一直都是華爾街投資銀行業者的龐大利益，這次螞蟻金服上市案，創下地表上最大集資案，中，港兩地全面動員，集資IPO的金額就達2,672億港元，香港涷結散戶的資金超過1.3兆港元，至少有155萬人參加申購。台灣的國泰及富邦集團也參與認購。

謝金河表示，在美中角力時，中國用利益綁住華爾街，在華爾街，親中反川普是主流，這次事件很不尋常。

第二是，媒體報導螞蟻IPO喊停是因為馬雲出席上海外灘金融峰會，批評中國金融市場根本沒有系統，巴塞爾協定是老人俱樂部等得罪當道。謝金河認為，馬雲口鋒向來犀利，一個鋒會的發言，讓整個IPO停擺，十分不單純。

謝金河強調，「最近馬雲又成為胡潤百富排行榜的首富，中國登上首富榜的大亨，後來下場都不怎麼好，這次馬雲被約談，一定是一個很不好的訊號」。

第三則是，為什麼螞蟻上市案喊停？謝金河指出，「必須從螞蟻背後的股東細究，也許大家把肖建華的事件及以後發生的事情聯想在一起，如果螞蟻潛藏著反習派的股東？螞蟻上市市值可能竄升至4,000億美元以上，這個力量非同小可⋯也許這是一個缐索」。

謝金河 馬雲 投資銀行

延伸閱讀

如果拜登殺進白宮 謝金河：未來世界多變只能屏息以待

美國大選牽動未來世局 謝金河：台灣也會牽一髮動全身

LED產業拚翻轉 謝金河點名這家公司是重要指標

華為5G進展變慢 謝金河：華為的逆襲沒有那麼順遂

相關新聞

那些外資涉買反向ETF炒匯？央行說有20家

立法院財委會今（9）日審查金管會預算案，中央銀行上周指出外資透過反向ETF炒匯，立委曾銘宗質詢時關注幾家外資涉炒匯，央行...

新台幣早盤升逾3角 再度站上彭淮南防線

新台幣今（9）日早盤以28.860元兌1美元，升值1.6分開出。

永豐金證權證交易 抽現金

時序進入秋冬，全球新冠肺炎疫情持續升溫，歐美各國紛紛拉上警報，在病例激增的情況下，英國、法國及德國已發布全國性的防疫封鎖...

公銀盈餘目標 下調20％以內

八大公股行庫調降今年盈餘預算目標底定，全數調降幅度維持兩成以下，符合財政部的期許。不過，部分行庫即使調降兩成，全年預算達...

明年預算目標怎麼訂…公股行庫傷腦筋

新冠肺炎疫情衝擊，公股行庫除了忙於確認今年預算目標調降，為了明年預算目標怎麼訂，也紛紛展開內部作業。由於國際上肺炎疫情仍...

國銀對陸曝險 再探新低點

疫情及美中貿易戰衝擊，本國銀行大陸曝險比重及金額同步下滑，根據金管會最新資料，今年第3季止，國銀大陸曝險占淨值比重再降至...

國銀大陸分行 獲利衝新高

本國銀行大陸曝險占淨值比重再創歷史新低水位，但國銀大陸分行獲利卻強勁成長，今年前九月賺41.8億元，比去年同期增加近三成...

台幣強勢 走自己的路

拜登當選，可以改變美元弱勢、新台幣強勢的趨勢嗎？包括瑞銀和渣打等外資機構都認為，不論誰選上美國總統，隨著全球經濟復甦及風...

監理趨嚴 國銀對大陸授信變保守

蔡英文總統上周指示金管會、央行注意金融機構在中國大陸曝險問題，金管會日前已找銀行了解海外市場風險控管情況，近期內將再適時...

富時100期有獎徵答 起跑

期交所將於今年11月23日推出英國富時100期貨，為推廣新商品，舉辦「富時100期貨福爾摩斯解謎」有獎徵答活動，讓投資人...

股票ETF獎勵名單 揭曉

為讓投資人瞭解櫃買市場各檔股票ETF的特色，櫃買中心自10月1日起舉辦為期三個月之股票ETF獎勵活動，10月份萬中選E獎...

熱門新聞

英特爾擴大委外 聯電接大單

拜登入主白宮 台灣太陽能廠樂觀後市

郭台銘背書 堺工廠聯貸500億日圓

台幣強勢 走自己的路

上海Tesla在地採購 帶旺台鏈

聯電三階段轉型 助攻獲利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。