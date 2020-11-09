螞蟻掛牌前喊停 謝金河的三個觀察

螞蟻集團原預計11月5日在香港主板市場及A股市場掛牌上市，但卻在掛牌前最後一刻喊停，財信傳媒董事長謝金河提出三大觀察重點，坦言「這次事件很不尋常」、「馬雲被約談，一定是一個很不好的訊號」。

謝金河最新臉書發文以「螞蟻事件滋事體大！」為題表示，螞蟻集團在掛牌前最後一刻突然喊停，在全球資本市場是頭一遭的個案，因為所有大型機構法人已經完成圈購，一般散戶投資人也繳了錢，且向銀行融資，付出和息費用，華爾街的投資銀行正準備開香檳，切牛排，迎接幾十億美元的承銷及股票圈購利益入帳。結果就在臨門一腳的關鍵時刻，馬雲被約談，螞蟻上市案喊停⋯。

謝金河說，當全球焦點都在美國總統大選的爭執上時，「螞蟻上市案中止，肯定是一個大事件，也可能牽動著中南海政局的變化」。

謝金河認為其中有三大重點，第一是，從去年阿里巴巴、網易、京東相繼回港上市，這些在美國上市的中資企業，一直都是華爾街投資銀行業者的龐大利益，這次螞蟻金服上市案，創下地表上最大集資案，中，港兩地全面動員，集資IPO的金額就達2,672億港元，香港涷結散戶的資金超過1.3兆港元，至少有155萬人參加申購。台灣的國泰及富邦集團也參與認購。

謝金河表示，在美中角力時，中國用利益綁住華爾街，在華爾街，親中反川普是主流，這次事件很不尋常。

第二是，媒體報導螞蟻IPO喊停是因為馬雲出席上海外灘金融峰會，批評中國金融市場根本沒有系統，巴塞爾協定是老人俱樂部等得罪當道。謝金河認為，馬雲口鋒向來犀利，一個鋒會的發言，讓整個IPO停擺，十分不單純。

謝金河強調，「最近馬雲又成為胡潤百富排行榜的首富，中國登上首富榜的大亨，後來下場都不怎麼好，這次馬雲被約談，一定是一個很不好的訊號」。

第三則是，為什麼螞蟻上市案喊停？謝金河指出，「必須從螞蟻背後的股東細究，也許大家把肖建華的事件及以後發生的事情聯想在一起，如果螞蟻潛藏著反習派的股東？螞蟻上市市值可能竄升至4,000億美元以上，這個力量非同小可⋯也許這是一個缐索」。