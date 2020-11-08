陳瑞隆逐一拜訪銀行團 京華城有望浴火重生

人對了，事就成了。威京總部集團主席沈慶京邀請經濟部前部長陳瑞隆擔任集團副主席，並在今年1月31日出掌中石化董座後，連帶改寫知名購物中心京華城的命運。陳瑞隆親力親為、逐一拜訪參貸銀行成員之下，京華城有望浴火重生。

身兼兩岸企業家峰會秘書長的陳瑞隆，個性沈穩、做事踏實，這是外界長年來對他的印象與評價，沈慶京更是禮遇有加。

記者昨天原欲請教沈慶京，新光銀行緊鑼密鼓籌組，由鼎越開發擔任借款人的「京華城357億元聯貸案」，他一改喜歡分享的大辣辣個性，強調自己沒插手此案、都是陳瑞隆在處理；還私下誇了陳瑞隆一番：「他做事認真、實在；不當部長了還這樣，難得。」

銀行界人士則透露，陳瑞隆為了做成由鼎越開發擔任借款人的「京華城357億元聯貸案」，逐一拜訪鎖定的參貸銀行，尤其是大型公股行庫，且由鼎越母公司中石化提供土地做為擔保品，強化銀行團的信心。

銀行界人士說，只要威京方面不堅持，一定要把京華城改建成商辦的容積率，一舉撐到840%，而能接受銀行團規畫的720%，好讓改建案如期施工；並且強化台北機場到京華城的交通動線，京華城華麗轉身成為頂級商辦，指日可待。

陳瑞隆昨日受訪時表示，京華城預計在2024年底前，改建成四棟商辦大樓。他說，最近這幾年台灣的經濟發展得不錯，跨國企業、台商都到台北來尋找辦公大樓，商辦需求非常殷切、供給面非常緊俏，把京華城改建成商辦，也是希望對台灣的經濟發展做出貢獻。