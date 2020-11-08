京華城357億聯貸 新光銀主辦

消息人士昨（7）日透露，知名購物中心京華城改建成四棟商辦大樓。得標者鼎越開發為籌措200多億元標地尾款及100多億元興建商辦資金，準備辦理357億元聯貸，將由新光金控子公司新光銀行挑大樑擔任主辦行，創下新光銀主辦之最大規模聯貸紀錄。

此案也是國內近年罕見之大規模土融與建融聯貸案，由去年9月標下京華城土地的鼎越開發擔任借款人。新光銀行預計參貸40億元，姊妹公司新光人壽也規畫參貸30億至35億元，新光金控集團合計將投入70億至75億元。

新光銀行本周三（11日）董事會將討論此案，若順利通過，隔（12）日就會向國內銀行、壽險、票券等合計逾30家金融機構發出邀請函，總邀貸金額以500億元為目標。因金額龐大，將邀請五、六家銀行，尤其是公股行庫擔任共同主辦行，希望農曆年前能籌組簽約。

消息人士指出，此案有兩大特色，一是十足擔保，因而除了銀行、票券外，壽險資金也能參與；另一是加碼空間不錯，至少1.2個百分點，這部分通常被視為參貸者賺取的毛利。中華郵政公司1年期定儲浮動利率加碼下，這項為期四年的聯貸，融資利率超過2%。

京華城因所處交通動線較差及商圈移轉，集客魅力不再，其4,986坪土地所有權去年9月由自家關係企業鼎越開發以372億1萬元、每地坪746萬元標下。鼎越為籌措200多億元標地尾款及100多億元興建商辦資金，準備辦理357億元聯貸。

鼎越開發為中國石油化學百分百持股子公司，中石化董事長、經濟部前部長陳瑞隆昨日受訪時表示，中石化已經增資鼎越137億元，並提供中石化位於高雄的幾塊土地，搭配京華城土地，做為十足擔保，有信心獲得銀行團支持。