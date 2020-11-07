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美元定存 7天期年息衝11％

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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熱錢蜂擁匯入，新台幣匯率昨（6）日盤中升破29.5元「彭淮南防線」，創逾九年半新高，被市場視為加碼美元最佳時點；瞄準外匯投資人需求，第一銀行永豐銀行近日祭出最高7天期11%的美元高利定存專案，預料將掀起一波美元投資熱潮。

搭上「雙11」購物節熱潮，第一銀行針對iLEO數位帳戶推出美元存款三重優惠，換匯、定存及活存都享有好康，其中最引人注目的是在「雙11」當天，限量推出單筆1,111美元，7天期11%美元高利定存，限量2,000筆，額滿為止。

一銀指出，本次數位帳戶推出的美元存款共有三重優惠。首先，今年底前，新台幣買美元存款享牌告匯率減3.5分優惠。除匯率優惠，11月11日當天存款戶可享單筆1,111美元，7天期11%的高利定存，限量2,000筆。

即使未能搶到11％高利，接下來的10天（11月12日至11月25日，不含例假日），亦可享單筆1,111美元，30天期1.1%的高利定存。

第三，今年底前，美元活期存款3,000美元以內，以牌告6個月美元定存的利率計息（現為0.25%），參加美元高利定存到期解約後，仍然繼續享有活存優利。

永豐銀行11月也推出美元、人民幣、日圓、歐元、澳幣等五種幣別，7天期11%年息的優利定存專案，活動期間至11月底，美元專案限制以網路銀行「換匯優利定存」指定功能辦理。

定存 第一銀行 永豐銀行

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