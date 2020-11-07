台幣一度升破「彭淮南防線」

台北匯市昨（6）日上演大驚奇，在外資匯入近3億美元與出口商拋匯下，新台幣盤中狂升3.82角、最高升抵28.492元，創逾九年半新高，28.5元「彭淮南防線」宣告失守；為延緩新台幣升幅，中央銀行頻頻進場調節，新台幣終場翻貶0.2分，以28.876元作收，總成交量擴大至16.695億美元。

為避免新台幣升勢失控，央行嚴加查緝涉嫌炒匯的熱錢；央行官員昨（6）日說了重話，在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益的意圖，疑有炒匯之嫌。

央行解釋，外資投資台股若要避險，可透過台指期放空，依規定外資從事台指期貨交易的保證金應以外幣繳交，只需匯入少量外幣保證金即可，不必兌換為新台幣；可是外資卻選擇購買台股反向ETF，須全額匯入外幣兌換為新台幣交割，顯示「醉翁之意不在酒」，有迂迴規避央行防炒匯條款的嫌疑。

央行表示，外資買股票又同時買反向ETF，股票部位已無風險，但買一塊錢股票，卻匯入兩塊錢。在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益的意圖，有炒匯之嫌。

央行強調，維持金融穩定與市場秩序為主管機關職責。有關外資匯入資金購買台股反向ETF一事，央行將與金管會共同協商討論後，採取適當的管理措施。

新台幣匯率昨日盤中最高升抵28.492元，闖破28.5元「彭淮南防線」；對此，央行回應，今年以來，台灣出口表現多優於其他亞洲國家。去年底至昨日，新台幣對美元升值4.26%，但日圓、人民幣、菲律賓幣與歐元等貨幣對美元升幅更大、均超過5%，顯示新台幣相對其他主要貨幣，升幅尚屬適中。

央行提供資料顯示，今年前九月亞洲主要國家出口年增率，台灣年增率2.4%，為唯一正成長的國家。