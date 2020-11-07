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銀行攻雙11 刷卡優惠車拚

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

迎接雙11網購旺季，越來越多銀行推出高額刷卡回饋方案，特定時間於特定購物網站，刷特定金額試算下，中國信託、台新、兆豐、台北富邦等，最高回饋比率介於20～37%不等。

中信銀行表示，該行信用卡或簽帳金融卡的卡友，若綁定中國信託LINE官方帳號成功，11月9日在中信Home Bank App登錄生活市集活動成功，11月9日至11日，任一天於生活市集消費，刷中信卡消費滿新台幣1,111元，結帳時輸入序號，直接現折300元。

活動登錄成功的卡友，刷卡金111元會於明年1月15日起入帳，整筆加起來，合計411元，總回饋率最高可達37%。

台新銀行的回饋方案最高25%，適用新上市的台新銀行玫瑰Giving卡，或是網購神卡@GoGo卡。台新銀行說明，假設今年12月15日之前，用該行玫瑰Giving商務御璽卡，在海外購物網站Farfetch購買1,200美元的商品，現折200美元，只需刷1,000美元，當場享有200美元回饋，回饋率20%。

玫瑰Giving商務御璽卡原本就有3%的海外消費回饋，假設匯率為29.5元兌1美元，如此還有新台幣885元的刷卡金，可在下期之後折抵消費，折抵無期限。

如果卡友於今年12月31日之前，於Richart Life App內的優惠券專區，登入完成並且下載台新購物嘉年華活動優惠券，還可以再享2%回饋 ，即新台幣590元，同樣可在下期之後折抵信用卡刷卡金額，而且無折抵期限。20%+3%+2%，合計25%。

兆豐銀行方面，11月10日至12日期間，拿該行e秒刷鈦金卡，在PChome單筆網購滿8,000元以上，使用3期、6期或10期的刷卡分期機制，免利率且免手續費，不必支付兆豐銀行任何費用，登錄完成就可獲得1,600元刷卡金。

如果剛好刷滿8,000元，回饋率為20%，加上該張卡片原有的3%回饋，合計1,840元刷卡金，回饋率為23%。這1,840元回饋金，明年2月底前會入小依的信用卡帳戶，入帳後可連續抵用三期新增卡款。

不過，兆豐銀行刷滿8,000元送1,600元的方案，限量60名。

兆豐銀行 刷卡 新台幣

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