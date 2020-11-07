吳一揆：落實ESG 拚永續金融

中信金控總經理吳一揆昨（6）日參與《商業周刊》舉辦之「改變／未來 2021趨勢大論壇」，暢談中國信託金控永續金融發展之路，強調ESG（Environment, Social and Governance，ESG）已是當今企業關注的焦點，中信金控不僅持續回應利害關係人期待，善盡企業社會責任，呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）發展更多金融商品和服務，具體實踐企業永續精神。

吳一揆昨日談到中信金控創辦人辜濓松，指出在辜濓松過世後、約1985年的手稿中找到一句話「企業存在的價值，不在於成為最會賺錢的企業，更重要的是，對社會的貢獻與正面影響力」，可以知道企業社會責任早在35年前就深植在中信金控。

中信金身為亞洲領先、台灣第一的金融機構，主動理解員工、客戶需求且即時應變，攜手共度難關。

他談到，今（2020）年全球因為新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，企業營運及民眾生活皆受到重大影響，中國信託超前佈署。對內，調度口罩予前線同仁，3月即展開異地備援，4月提供員工三班制彈性上班、從寬給予疫情假，維護員工健康；對外，主動為南港中國信託金融園區內商家降租8%至36%，紓困降幅最高達86%，共計28家商家受惠、減租逾新台幣1,000萬元。

中國信託銀行與台灣人壽亦快速啟動寬緩機制，調降房貸利率、個人信貸及信用卡循環利率減息，平均1.5分鐘即可審核一件紓困案，紓困撥貸總件數近24萬件，是民營銀行第一，勞工紓困貸款申請28萬件，佔比26%、亦為台灣銀行業第一。

中國信託志工獲徵召為防疫國家隊，於今年2月至5月長達四個月期間，支援雙北市健保藥局發放口罩，協助1957福利諮詢專線接聽民眾詢問，並為紓困案件建檔，總計出動近200人次、服務超過800小時。

中國信託實踐企業永續之路可追溯至1985年「點燃生命之火」，此為台灣第一個以弱勢兒童為扶助對象的募款活動，2007年中國信託發行第一本企業社會責任報告書，2010年報告書取得英國標準協會（BSI）國際查證，為台灣金融業第一家；2017年導入社會投資報酬（SROI）專案，為首家取得SROI國際認證的台灣金融機構；2020年3月成立企業永續辦公室，6月將企業永續會提升為董事會功能性委員會。中信金控擴大自身影響力，持續回應利害關係人的期待，體實踐責任金融的永續願景。