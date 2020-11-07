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可持續發展債 6日掛牌

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
櫃買中心昨（6）日舉行首批可持續債券掛牌典禮，金管會副主委許永欽(右三)、櫃買中心董事長陳永誠(右二)、證期局局長張振山(右一)、中國信託銀行董事長利明献(左三)、永豐銀行總經理莊銘福(左二)及安永聯合會計師事務所所長傅文芳(左一)出席掛牌敲鑼儀式。　　　櫃買中心/提供
櫃買中心昨（6）日舉行首批可持續債券掛牌典禮，金管會副主委許永欽(右三)、櫃買中心董事長陳永誠(右二)、證期局局長張振山(右一)、中國信託銀行董事長利明献(左三)、永豐銀行總經理莊銘福(左二)及安永聯合會計師事務所所長傅文芳(左一)出席掛牌敲鑼儀式。　　　櫃買中心/提供

我國債券市場邁向新里程碑，首批可持續發展債券昨（6）日上櫃掛牌交易，由中國信託、永豐等兩家銀行拔得頭籌，同步發行5年期債，票面利率雙雙摜破同年期債0.5%地板，為金融債首度出現「4」字頭，當中又以中信銀可持續發展債券最搶手，以0.43%創下公司債暨金融債歷史新低利率。

據悉，台積電近期將發行5年期公司債，已定價利率0.4%，尚未正式掛牌，掛牌後將再改寫國內公司債利率新低紀錄，不僅是因台積電債信佳，亦凸顯低利率環境對企業發債的優勢。

櫃買中心昨日舉行首批可持續發展債券掛牌典禮，董事長陳永誠致詞時表示，櫃買中心2017年建立綠色債券市場，迄今綠債累計流通在外檔數已達40檔，發行餘額達1,094億元，年底前還有台電、台積電、沃旭及匯豐銀行等將發行，估計今年全年綠債發行量可超過550億元；今年進一步建置可持續發展債券制度，一個月前公告作業要點，中信、永豐兩家銀行積極規畫，各發行10億元，獲得市場熱烈迴響。

陳永誠指出，在綠色債券、可持續發展債券後，櫃買中心規畫明年建立社會責任債券市場制度，並進一步整合此三大類債券推出永續發展債券市場制度並建立專板。

陳永誠會後透露，除中信、永豐銀率先推出外，還有三檔可持續發展債券將接續發行，一檔將在今年底前，另二檔是明年第1季，皆由金融機構發行。

債券 台積電 櫃買中心

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