誓言抓外資炒匯 央行與金管會將祭管理措施

近期新台幣強升，今新台幣開盤後就失守彭淮南防線，新台幣匯價一度來到29.492元。央行繼昨日在記者會上表示，盯上外資利用反向ETF炒匯後。今再度重申，外資買股票又同時買反向ETF，股票部位已無風險，但買一塊錢股票，卻匯入兩塊錢，疑有炒匯之嫌，將與金管會共同協商討論後，採取適當的管理措施。

央行今表示，外資投資台股若要避險，可以透過台指期貨，依規定外資從事台指期貨交易的保證金可以外幣繳交，且只需匯入少量外幣保證金即可，不必兌換為新台幣；可是外資卻選擇購買台股反向ETF，必須全額匯入外幣兌換為新台幣交割。

央行指出，外資買股票又同時買反向ETF，股票部位已無風險，但買一塊錢股票，卻匯入兩塊錢。在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，也有賺取額外匯兌利益的意圖，疑有炒匯之嫌。

央行強調，維持金融穩定與市場秩序是主管機關職責，有關外資匯入資金購買台股反向ETF一事，將與金管會共同協商討論後，採取適當的管理措施。