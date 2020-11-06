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央行說重話：外資大量匯入買台股反向ETF 確有炒匯之嫌

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行6日強調，在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益之意圖，而疑有炒匯之嫌。 報系資料照
中央銀行6日強調，在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益之意圖，而疑有炒匯之嫌。 報系資料照

針對熱錢「假避險、真炒匯」，中央銀行今（6）日強調，在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益之意圖，而疑有炒匯之嫌。

央行指出，外資投資台股若要避險，可以透過台指期貨為之，依規定外資從事台指期貨交易之保證金應以外幣繳交，且只需匯入少量外幣保證金即可，不必兌換為新台幣；可是外資卻選擇購買台股反向ETF，必須全額匯入外幣兌換為新台幣交割。

外資買股票又同時買反向ETF，股票部位已無風險，但買一塊錢股票，卻匯入兩塊錢。在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，亦有賺取額外匯兌利益之意圖，而疑有炒匯之嫌。

維持金融穩定與市場秩序為主管機關職責。有關外資匯入資金購買台股反向ETF一事，央行將與金管會共同協商討論後，採取適當的管理措施。

新台幣 外資 台股

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