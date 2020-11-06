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第一銀行推出美元高利定存 最高7天年息11%

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

隨著雙11超級購物節開跑，第一銀行小粉獅再次霸氣降臨，讓投資人搶購美元同時享有滿滿的高利優「匯」回饋，針對iLEO數位帳戶推出美元存款三重優惠，換匯、定存及活存都享有好康，雙11當天更限量推出單筆1,111美元，七天期11%高利定存，額滿為止。

第一重「換匯享優惠」：12月31日前，新台幣買美元存款享牌告匯率減3.5分優惠。

第二重「美元高利定存」：除匯率優惠外，參與第一銀行「小粉獅 衝第一 美元高利定存優惠專案」，11月11日當天，可享單筆1,111美元，七天期11%的高利定存，限量2,000筆，搶不到的投資人也不要灰心，在接下來的10天(11月12日至11月25日，不含例假日)，亦可享單筆1,111美元，30天期1.1%的高利定存。

第三重「美元活存夠給利」：12月31日前，美元活期存款3,000美元以內，享以牌告6個月美元定存的利率計息，參加美元高利定存到期解約後，仍然繼續享有活存優利。

此外，第一銀行於11月2日至11月30日也舉辦了「詹姆獅胖德邀你出任務，第一銀行1111振興回饋月」活動，於銀行數位通路新承作美元定存、承作信貸、基金定期定額、申辦指定信用卡等，達成活動任務條件，可獲得最高8,888元回饋金抽獎機會，其中用iLEO數位帳戶新承作美元定存可再多1次抽獎機會，所以參加「小粉獅 衝第一 美元高利定存優惠專案」，除享有匯率、利率優惠，還有至少2次回饋金抽獎機會，投資人可把握美元指數來到8個月以來新低，利用美元換匯成本相當便宜的優勢，布局美元存款。

定存 第一銀行

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