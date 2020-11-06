新台幣走強 台股多頭強攻萬三大關
台股今（6）日受到美股大漲帶動，指數早盤開高，大盤只差1點、再度挑戰萬三關卡，不過上檔似乎仍存在賣壓，加上量能不足下，漲幅收斂，終場指數上漲54點，收在12,973點；分析師指出，台股整體量價結構佳，指數仍偏多看待，題材股逢低仍可布局。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美元指數近期又出現明顯回檔，亞幣近期再度轉強創近期新高，順勢帶領台幣盤中持續延續升值走勢，在新台幣升值趨勢中，依照過往經驗對於台股的上漲勢偏向正向。
近期在法人態度上偏向多方，投信11月初回補集中市場，外資在現貨近期買超，期貨多單未平倉也同步攀高，雖然政府基金近期在指數反彈之際出現減碼，但整體台股也在法人買超下，加上就資券來看，近期融資持續減肥，籌碼仍是對於多方有利。技術面上，KD、RSI指標目前持續偏向正向，因此，資金面、籌碼面偏向多方下，大盤仍舊有機會持續走強。
不過，即將進入財報發布尾聲，投資人須留意季報因為匯損所產生的變數對於個股衝擊，另外就是留意美股總統大選後續的變數，過往經驗選後10天指數震盪機會大，是否會壓抑台股漲勢，為近期需觀察重點。
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