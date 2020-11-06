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金椽獎出爐 元大、中信、群益投信獲獎

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

為鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展風氣，金管會指導、證券期貨周邊單位共同舉辦「第12屆證券暨期貨金椽獎」甄選活動得獎名單出爐。其中，投信公司有元大投信拿下二獎項，中國信託（2891）、群益投信也各拿一獎，為本屆唯三獲獎的基金公司。

本屆金椽獎甄選「研究建言獎」個人組及機構組，分別選出優等獎及甲等獎各乙篇，佳作獎各二篇；另有「前瞻創新獎」優等獎、甲等獎及佳作獎各乙名，得獎名單如下：

「研究建言獎」機構組之優等獎為群益投信「私校退撫儲金人生週期基金方案設計分析與建議」，榮獲獎金16萬元。甲等獎為元大投信「ETF of ETFs 創新產品-國人的退休理財解決方案」，獲獎金8萬元。

佳作獎二名為教育部私校退撫儲金監理會「以私校退撫自主投資經驗促進國內年金改革及金融產業發展」、以及中信投信「投信公司如何將 ESG 納入投資流程」，均榮獲4萬元獎金。

「研究建言獎」個人組優等獎為葉宗穎、林丙輝、葉仕國、陳振宇發表「考慮流動性風險的選擇權評價與保證金調整之研究」，獲獎16萬元。甲等獎為黃泓嘉、蔡維哲、翁培師、吳明鴻研究之「機構投資者委託單失衡之波動度與預期資產報酬：來自台灣市場實證」，獲獎8萬元。

佳作獎二名為陳清和、邱敬貿、鍾惠民「指數選擇權市場套利機會、流動性提供、以及不同類別交易人」、及梁婉麗、劉泰承「生技新藥產業發展條例對公司創新的影響」，各獲獎4萬元。

「前瞻創新獎」則由財團法人中華民國會計研究發展基金會與財金資訊股份有限公司「 Blockchain 創新應用—金融函證數位化」拿下優等獎，獲獎16萬元。

台北富邦銀行「企業信貸工廠智能貸系統」拿下創新獎之甲等獎，獲獎8萬元。元大投信「創新『基金貨幣』生活應用加速金融科技發展」獲得佳作獎，獎金4萬元。

元大投信 期貨

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