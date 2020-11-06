高股息ETF配息全出爐！這幾檔賺股息、卻大賠價差

台股「高股息ETF」在元大台灣高息低波（00713）公布今年配息後，六大訴求高股息的ETF配息全數出爐！觀察今年配息率雖仍以年初除息的國泰股利精選30（00701）達到6.61%第一，但報酬率是六檔ETF中最差，而拿下配息率二、三名的元大高股息（0056）、及元大台灣高息低波，配息率均在5%左右，也是六檔中唯二繳出「正報酬」。

值得注意是，剛公布配息的元大台灣高息低波，今（6）天盤中漲到34.65元，不僅創今年新高，也是該ETF 2017年成立來新猷，表現持續領先其他五檔高股息ETF。

今年台股ETF投資熱度居高不下，特別是高股息ETF，從年初國泰股利精選30高配息引爆熱潮，0056、和今年才成立的國泰永續高股息合計又吸金350億元，更凸顯投資人對高配息的關注只增不減。

然而，高股息ETF選股差異大，雖然有眾多ETF都引發話題，卻不見得帶來好績效，甚至讓投資人「賺股息、賠價差」。目前台股中六大高股息ETF配息全數出爐，時值2020年倒數、將迎接2021年，也是檢視績效時刻。

首先觀察許多投資人關心的配息率，在1月國泰股利精選30宣布配發1.66元股息，殖利率衝上6.61%後，其他五檔高股息ETF沒有再寫下超越的紀錄，但這其中，還有國泰股利精選30去年中沒配息的因素，使今年上半年配息一舉衝高，而今年中該ETF又遇到多數成分股還沒配息的挑戰，二度宣布不配息。

換言之，國泰股利精選30雖然拿下今年「配息率王」，配息卻持續不穩定，相對地，配息率亞軍和季軍的0056及元大台灣高息低波，分別配息1.6元、1.7元，配息率達5.3%、4.9%，除了持穩往年，也保持高於台股殖利率水準。且元大台灣高息低波配1.7元，還是近三年最多，高於去年配1.6元、及前年1.55元。

再次是同樣名稱有高股息的富邦臺灣優質高息（00730）、FH富時高息低波（00731），前者已在10月底除息0.843元，後者將於11月18日除息2.09元，配息率各4.8%、4.4%，也優於台股。裏頭FH富時高息低波配發2元以上，是六檔高股息ETF「配息金額王」，但主要是這檔ETF價格也不低，超過40元，換算的配息率僅排名第五。

最低則是沒完整參與除權息，配息又被稀釋的國泰永續高股息（00878），配發50元股息，配息率1.3%。

另一方面，投資人投資高股息ETF，除了拿配息，通常也不希望績效太差，尤其今年台股迭創新高，若拿了ETF配息卻大賠價差，心中可能不是滋味。

截止11月5日為止，台股今年累積漲幅約8%，還原權息更超過一成，六檔高股息ETF受到盤勢追捧權值股，都沒有跑贏大盤，但仍有兩檔繳出正報酬，分別是元大台灣高息低波上漲6.9%，及0056漲2.5%，其他包括第3季才成立的國泰永續高股息，還在負報酬。

其中又以配息率最高的國泰股利精選30，因除息前大幅溢價及金融股不斷被外資提款，還原權息跌幅達6%，不論與表現最好的元大台灣高息低波、或大盤績效比，都落差10%以上，表現倒數。另富邦臺灣優質高息跌幅將近5%，也不太理想。

因此借鏡2020年，2021年還想投資高股息ETF的投資人，法人建議應優先參考報酬率，特別是台股高股息ETF掛牌日久，有績效持續拉大情況。目前0056、元大台灣高息低波取得領先，兩檔ETF在近幾年也都能維持優於台股、大敗定存的配息率。