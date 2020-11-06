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UBI車險創新試辦 保費最多可減20%

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
國泰產險推出UBI保單，有助改善駕駛習慣。國泰產險/提供
國泰產險推出UBI保單，有助改善駕駛習慣。國泰產險/提供

金管會為鼓勵金融業者創新發展，制定相關規範，讓業者可申請創新業務試辦。國泰產險為響應相關計畫，並落實創新之精神，攜手犯防中心與南山產物共同合作，推動「自用車駕駛行為與動態定價大數據分析」計畫，經金管會同意試辦，並於今年10月29日正式開賣，試辦期間內，最高可減費達20%。

由該計畫所延伸之UBI車險，為產險業「業務試辦」首例，對產業創新具重大意義。

自用汽車保險駕駛行為（UBI）附加條款，為運用保險科技InsurTech趨勢和駕駛行為評級模型技術，所推出的新一代商品，名為UBI(Usage-Based Insurance)車險。

其主要特色係依駕駛行為，調整車險的保險費率，讓講究安全駕駛的駕駛人能享有保費的折扣。該商品已於10月29日正式銷售，提供車主多一項的選擇。

UBI車險之數據蒐集與計費方法，和過往車險截然不同，透過車用GPS及App兩項工具結合，以GPS紀錄實際駕駛行為數據，並讓駕駛人可透過App檢視自身行駛習慣。

民眾投保後，如行駛距離達到最低里程規範，且少有超速、疲勞駕駛、急轉彎等現象，即有可能被評定為優良或傑出駕駛，試辦期間內，最高可減費達20%。

UBI車險的退費方式亦十分具有特色，採「年繳季退」之方式，每一季度皆會依據上季的駕駛紀錄評級，給予優良駕駛與傑出駕駛減免退費，盼透過每一季度的回饋機制，鼓勵消費者持續調整駕駛行為，達到提高駕駛安全意識和安全駕駛行為的效果。

國泰產險處長胡一敏表示，為提供客戶最佳的保險保障，國泰產險戮力創新，持續發展不同創新商品，在理賠服務也精益求精，規劃更快、更便利的流程。

不僅如此，國泰產險守護民眾用路安全不遺餘力，近年持續推動無償的損害防阻服務，包括不意外自行車、不意外騎士等活動，盼能藉由多年專業經驗累積，與各式新興科技的導入，讓民眾通行上能更加安全與安心。

未來，國泰產險仍將持續運用新興科技，與發揮創新精神，讓保險服務能與時俱進，同時亦會以發展普惠金融、提供客戶創新保險服務為目標。

保險 產險 國泰

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