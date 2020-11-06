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太膠著！拜登在喬治亞州猛追 川普在賓州領先縮小到0.4％

拜登時代將臨 謝金河拋市場五方向

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

美國總統大選開票中，目前以拜登當選的呼聲高，財信傳媒董事長謝金河今（6）日表示，美國總統大選牽動未來世局變化，這幾天緊盯市場的反應發現，金融市場至少呈現五個新方向。

謝金河今日以「全球資本市場迎向拜登新時代」為題在臉書發文指出，金融市場至少呈現幾個新方向，第一是市場的恐慌壓力紓解，VIX恐慌指數從選前40.28降至27.58，儘管川普訴求法律訴訟，要求三個州暫停開票，但市場普遍預期拜登勝券在握。

第二是中國市場壓力紓解，市場認為拜登對中國會比較友善，5日香港恆生指數大漲809點，深圳，上海股市也全面大漲，尤其是被川普困住的半導體股全面大漲，華虹半導體大漲12.5%、中芯上漲7.4%，但台灣的聯電（2303）、旺宏（2337）、華邦電（2344）都下跌，以聯電下跌3.4%災情最重。

謝金河表示，川普下、拜登上，大家正密切關注美中角力新方向，也將牽動台美新的未來。

第三個方向則是，美國股市從選舉投票前後一直上漲，FAAMG前5大市值企業又恢復大漲走勢，最強勁的是Google寫下1,772美元新高價，市值達1.2兆美元，FB創下294.68美元新高，市值拉升至8,430億美元，快速超車阿里巴巴，穩居全球第五；謝金河說，拜登主張對科技巨擘課重稅，但科技大廠似乎暫時沒有放在心上。

第四個方向在整個金融市場反應正面，股價上漲，恐慌指數走低，美元下跌，人民幣上漲，新台幣大升，金價一天大漲54.9美元，比特幣跑到14,074美元，債市表現平穩。

謝金河表示，大家擔心美國總統大選結局紛擾可能重創金融市場，這個現象在川普看起來落敗的情況下並沒有發生。

第五個方向是台股在全球股市大漲中偏弱，大家正在反應沒有川普的下一個新時代；謝金河認為，過去四年，台灣是地緣政治的受益者，川普發動貿易戰，引導台商回流，科技戰使得台灣半導體產業大好，現在這個因素出現變化，大家會仔細觀察拜登上來後的美中台三方新方向；他強調，這一段時間，台股會隨著國際盤波動，但強度會稍弱。

拜登 川普

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