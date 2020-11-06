老外來了! 開發金控萬聖節公益活動 英籍主管變吸血鬼

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控高階主管加入萬聖節變裝行列與社區小朋友及家長合影，最上排高階主管包括新任數位長、英國籍的石凱騰（Ketan Samani）（右三戴黑框眼鏡者）、法務長顏志堅（左二）、資深副總暨發言人張立荃（右四），以及子公司中華開發資本資深副總張立人（右二白色外套者）與副總王素雲（左三），分別化身為吸血鬼、牛仔、海盜、太空人及女巫，與小貴賓熱絡互動。開發金控/提供
開發金控高階主管加入萬聖節變裝行列與社區小朋友及家長合影，最上排高階主管包括新任數位長、英國籍的石凱騰（Ketan Samani）（右三戴黑框眼鏡者）、法務長顏志堅（左二）、資深副總暨發言人張立荃（右四），以及子公司中華開發資本資深副總張立人（右二白色外套者）與副總王素雲（左三），分別化身為吸血鬼、牛仔、海盜、太空人及女巫，與小貴賓熱絡互動。開發金控/提供

開發金控（2883）在萬聖節前夕的上週五，發起「不搗蛋吃餅乾」活動，有別於「不給糖就搗蛋！」的萬聖節傳統，採購財團法人中華民國唐氏症基金會的唐寶寶手工餅乾分送逾200位前來開發金控「搗蛋」的小貴賓及家長，希望藉由公益採購，為受到疫情衝擊的社福團體送暖。

開發金表示，在萬聖節接待鄰近幼稚園的小貴賓，已是開發金控多年來的例行活動，大聲要糖的稚嫩童音完全改變了金融單位平日的嚴肅氣氛。今年開發金控以來訪小貴賓表演的萬聖節歌曲為靈感，由高階主管加入變裝行列，包括新任數位長、英國籍的石凱騰（Ketan Samani）、法務長顏志堅、資深副總暨發言人張立荃，以及子公司中華開發資本資深副總張立人與副總王素雲，分別化身為吸血鬼、牛仔、海盜、太空人及女巫，與小貴賓們熱絡互動。

開發金去年獲頒經濟部2019年Buying Power社會創新產品及服務採購獎，藉由採購登錄經濟部中小企業處社會創新平台組織的產品及服務，積極協助社會企業及社福公益團體拓展行銷通路，實踐企業社會責任。每年並持續透過舉辦年度公益日，擴大員工社會公益參與度，同時增加社會企業及弱勢團體庇護工坊營收，讓更多公益團體能夠自立，近十年採購金額累計約1,000萬元。

開發金控已連續兩年向唐氏症基金會採購唐寶寶手工餅乾，以實際的採購行動支持社福團體。對於社福團體的實際支持，也是開發金控員工的年度盛事，今年初舉辦的公益日活動，在12家社會社會企業、社福機構及小農搭起的臨時市集上，同仁自發認購社企產品，單日締造將近100萬元收益。今年疫情關鍵期間，開發金控關心員工健康，採購台灣品牌芙彤園防疫產品贈送全體員工。

開發金表示，關心下一代的身心健康及均衡發展，一直是開發金的公益關懷重點；包括中華開發文教基金會和凱基慈善基金會多項慈善計劃，都是從弱勢學童的多元發展及身心健康為主。開發金控的萬聖節敦親睦鄰活動，以社區關懷為起點，加上對於社福單位的實際付出，使活動兼俱多重意義。未來將持續以此為核心，向外擴大影響力，善盡企業社會責任。

開發金控 萬聖節 社會企業

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