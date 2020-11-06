凱基銀總經理曹慧姝帶頭做志工 為小朋友料理大餐

開發金控（2883）子公司凱基銀行向母公司開發金控看齊，在萬聖節來臨之際，本於多年來保有的優良志工文化，由凱基銀行總經理曹慧姝率領30多位同仁一大早進駐苗栗縣鯉魚國小，捲袖為全校師生烹煮健康美味兼具的美墨料理，並妝點萬聖配飾開心共進午餐，讓偏鄉學童體驗熱鬧有趣的西方節慶氛圍。凱基銀行同時向苗栗縣農民採購紅棗菊花茶包，分配到全台分行邀請客戶品嚐，以具體行動協助推廣苗栗縣優質農產品、支持在地小農。

凱基銀行攜手中華開發文教基金會舉行「午餐約會」志工活動，曹慧姝會同北部及中區主管同仁，用心挑選中部地區當季新鮮食材，親赴苗栗縣鯉魚國小，料理學童營養午餐菜單上少見的美墨特色大餐。苗栗縣副縣長鄧桂菊及教育處副處長葉芯慧也親臨現場擔任嘉賓，與上百名師生歡喜共餐，餐廳洋溢著萬聖節的歡樂節慶氣氛。

曹慧姝表示，凱基銀行自2013年以來持續推動志工文化，設計了領先國內同業的志工假制度，每一位員工一年有三天志工假，可用於實現自我的公益理想，七年來已達1,360服務人次，服務總時數5,440小時。

另一方面，有感於苗栗縣政府積極協助農民行銷農產品，10月中旬特地成立「農民社區小舖」，為農民打造行銷平台。因此凱基銀行在志工服務的同時，向苗栗縣農民大批採購當地特產「紅棗菊花茶包」於全台53家分行奉茶給客戶品嚐，期盼幫助當地農特產品推廣，以實際行動支持在地小農，歡迎客戶及在地鄰居上門體驗凱基銀行「安心、有溫度」的專業服務。