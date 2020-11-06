凱基銀總經理曹慧姝帶頭做志工 為小朋友料理大餐

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行總經理曹慧姝（左三）與苗栗縣副縣長鄧桂菊（右三），攜手為鯉魚國小學童料理美墨大餐。凱基銀行/提供
凱基銀行總經理曹慧姝（左三）與苗栗縣副縣長鄧桂菊（右三），攜手為鯉魚國小學童料理美墨大餐。凱基銀行/提供

開發金控（2883）子公司凱基銀行向母公司開發金控看齊，在萬聖節來臨之際，本於多年來保有的優良志工文化，由凱基銀行總經理曹慧姝率領30多位同仁一大早進駐苗栗縣鯉魚國小，捲袖為全校師生烹煮健康美味兼具的美墨料理，並妝點萬聖配飾開心共進午餐，讓偏鄉學童體驗熱鬧有趣的西方節慶氛圍。凱基銀行同時向苗栗縣農民採購紅棗菊花茶包，分配到全台分行邀請客戶品嚐，以具體行動協助推廣苗栗縣優質農產品、支持在地小農。

凱基銀行攜手中華開發文教基金會舉行「午餐約會」志工活動，曹慧姝會同北部及中區主管同仁，用心挑選中部地區當季新鮮食材，親赴苗栗縣鯉魚國小，料理學童營養午餐菜單上少見的美墨特色大餐。苗栗縣副縣長鄧桂菊及教育處副處長葉芯慧也親臨現場擔任嘉賓，與上百名師生歡喜共餐，餐廳洋溢著萬聖節的歡樂節慶氣氛。

曹慧姝表示，凱基銀行自2013年以來持續推動志工文化，設計了領先國內同業的志工假制度，每一位員工一年有三天志工假，可用於實現自我的公益理想，七年來已達1,360服務人次，服務總時數5,440小時。

另一方面，有感於苗栗縣政府積極協助農民行銷農產品，10月中旬特地成立「農民社區小舖」，為農民打造行銷平台。因此凱基銀行在志工服務的同時，向苗栗縣農民大批採購當地特產「紅棗菊花茶包」於全台53家分行奉茶給客戶品嚐，期盼幫助當地農特產品推廣，以實際行動支持在地小農，歡迎客戶及在地鄰居上門體驗凱基銀行「安心、有溫度」的專業服務。

凱基銀行 志工 農民

延伸閱讀

曾玟學左手無名指多了定情戒！大方回應「賴品妤選的」

瘦肉精零檢出自治條例若被中央打槍 徐耀昌：將提釋憲

苗栗天花湖水庫蓋不蓋？ 水利處：前提要取得民意支持

苗栗縣編印客語日曆 首創數位版開放下載

相關新聞

日盛金爆大股東陸資疑雲 金管會約談釐清最終受益人　

日盛金傳出大股東背後是陸資，金管會今正式找到日盛金大股東建群投資的最終實質受益人陳銘達來談，陳對金管會表示，自己是台灣人...

只有100元也能買債券 債券團購平台明年將上線實驗

小資族有福了！過去想買債券必須要較高的金額，但針對小額投資人，未來將出現「債券團購平台」，藉由團購方式一起購買債券，最低...

和泰產險回應金管會裁罰：將深切檢討改善

金管會今（5）日宣布，核處和泰產險新台幣1,140萬元、三個月內提改善計畫、究責失職人員，和泰產險火速回應，強調會深切檢...

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

史上最重罰金！和泰產險三點嚴重違反公司治理，今（5）日遭金管會保險局重罰1,140萬元，因適用修法後新保險法提高罰金上限...

新台幣盤中狂升近5角 央行這麼說

美國總統大選結果尚未拍板，國際金融市場波動加劇，新台幣匯率今（5）日盤中一度升值近5角。

一純網銀即將登場！樂天國際商銀力拼今年底前試營運

純網銀樂天國際商銀何時正式營業？2020年只剩下不到2個月時間，樂天國際商銀董事長簡明仁今（5）日出席國票金（2889）...

國票金前三季獲利創15年新高 樂天商銀拼年底試營運

國票金控今天召開法說會，今年前三季稅後盈餘為24.67億元，較去年同期成長16.09％，每股稅後盈餘0.85元，每股淨值...

新台幣盤中爆升近5角 終場收28.874元

美國總統大選結果詭譎多變，國際金融市場也隨之震盪波動，台北匯市今（5）日盤中激升近5角，最高升抵28.512元，創下逾九...

陳南光一席話變身無殼蝸牛救星 私下的他「沒八卦會講冷笑話」

向來低調寡言的中央銀行副總裁陳南光，上月初公開撰文呼籲央行要在房價上漲預期形成前「超前部署」，引發各界對房市的關注。

新台幣午盤狂漲4.26角 暫收28.58元

儘管美國總統選舉結果尚未出爐，但是全球股匯已經率先表態一番，新台幣今天午盤大漲4.26角，暫收28.580元，成交金額3...

連續12年 星展獲亞洲最安全銀行

全球在2020年歷經新冠病毒疫情衝擊，社交隔離讓數位金融更顯重要，星展銀行連續第12年蟬聯環球金融雜誌「亞洲最安全銀行」...

雙11網購 這家銀行信用卡回饋率最高25%

近年隨著國人消費習慣改變及疫情的影響，年度網購盛事「雙11」更為受到廣大消費者關注。為搶食商機電商平台陸續提前暖身祭出優...

熱門新聞

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5

如果拜登殺進白宮 謝金河：未來世界多變只能屏息以待

首例！ 金管會核定洋人任開發金總經理 18日法說會亮相

易遊網遭爆是中資 經濟部立案調查

台康、寶齡新冠快篩歐亞齊發 2021年Q1產能拚1000萬劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。