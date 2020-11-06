外匯存底突破5,000億美元

台灣外匯存底突破5,000億美元大關，蟬聯全球第五大。中央銀行昨（5）日公布，10月外匯存底增至5,012.41億美元，續創歷史新高紀錄，月增16.43億美元。央行指出，本月外匯存底增加，主要是外匯存底投資運用收益入帳。

央行統計顯示，10月外資持有國內股票及債券按市價計算，再加上新台幣存款共計4,965億美元，月增75億美元，外資持有新台幣資產約當外匯存底99%，為三個月新高，較前一個月小增1個百分點。

央行外匯局長顏輝煌指出，10月台股指數上漲30點，使外資持有的股票市值增加，約當外匯存底比重也隨之走揚。根據臺灣證券交易所統計，外資10月賣超台股143.37億元。

對於外資持有新台幣資產約當外匯存底比重逼近100%，顏輝煌說，南韓長期都在100%以上，以9月而言，南韓外資持有股票債券的市值，約當南韓外匯存底的150%。對於外匯存底增加主因，10月主要貨幣對美元升貶互見、相互抵銷，其中歐元貶值0.48%，不過日圓升值1.2%、人民幣升值1.65%，英鎊與加幣也分別上漲0.8%和0.52%，「匯率因素影響不大」。