外資大買反向ETF 央行盯

外資「假避險、真炒匯」，遭中央銀行盯上。央行外匯局長顏輝煌昨（5）日指出，外資9月來大買反向ETF，表面是為避險，實質是迂迴規避央行防炒匯規定，為此，央行不僅對投信道德勸說、表達關切，外匯局近期也去函並拜訪證期局，建議證期局對外資持有台股反向ETF進行適度管理。

今年新台幣匯率強勢挺升，在主要亞洲貨幣裡升幅名列前茅，部分外資研判新台幣匯率未來將持續升值，匯入資金除投入股市，也大舉挺進反向ETF，名義上是為「避險」、做空台股，實際上是將手上外幣資金轉成新台幣、停泊在國內，以達到「股匯兩頭賺」目的，但這樣行為明顯踩到央行紅線，被視為具炒匯嫌疑。

央行統計顯示，10月底，外資買反向ETF的餘額達480億元，為歷史高位。

顏輝煌解釋，如果外資看空台股，只要在期貨市場做空即可，保證金為外幣進出、不須匯入資金，但購買反向ETF，必須換成新台幣，而基金的資產配置，有六成在附買回債券、兩成為現金，實際作為保證金放空期貨僅二成，形同外資的資金絕大多數都進入貨幣市場，目的很可能是迂迴規避央行「匯入後停泊在貨幣市場資金不得超過三成」的規定。

顏輝煌表示，外資近期大買反向ETF，以元大反向ETF「元大台灣50反1」而言，市值超過1,000億元，外資就占42%，國泰反向ETF外資占比八成，富邦反向ETF更達86%，均創新高，且實在過於集中，應適度管理。

外資匯入後不買股票，長期將資金停泊在固定收益商品裡、坐等新台幣匯率升值賺匯差，向來被央行視為具「炒匯」嫌疑，為此，央行設下防炒匯規定，外資匯入後，購買債券等新台幣固定收益商品，不得超過匯入資金的三成，意思是，外資匯入100億元，放在債券等固定收益商品上的資金，不得超過30億元。

不過，外資購買反向ETF無額度限制，匯入100億元就能投資100億元，且買反向ETF需要全額以新台幣交割，外資申請匯入時就能實現結匯，若新台幣匯率升值還能額外獲得匯兌收益，有意炒匯的外資顯然將此當成炒匯方便門、藉此管道規避央行防炒匯三成限額規定。