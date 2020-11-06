10月轉淨匯入20億美元

外資回頭了，金管會昨（5）日公布最新外資統計，在連續兩個月淨匯出後，10月外資終於轉呈淨匯入20.64億美元，約新台幣595億元。

金管會表示，10月1日到31日，一般外資淨匯入約20.82億美元，陸資淨匯出約0.18億美元，整體外資淨匯入20.64億美元。

據金管會資料，在6月、7月連兩個月淨匯入後，8月、9月外資轉呈淨匯出，但匯出金額已從8月的39.64億美元，縮小到9月的17.94億美元，10月則轉呈淨匯入。

今年以來，外資淨匯入才四個月、其餘六個月都是淨匯出，3月還一度大量匯出103.9億美元，創歷年單月最大匯出量。由於匯出多、匯入少，使得今年1月1日到10月底止，一般外資累計淨匯出153.51億美元，陸資累計淨匯出約1.05億美元，整體外資淨匯出154.56億美元，約新台幣4,462億元。

10月外資回頭，使得累計到今年10月底止，外資累計淨匯入水位增加至1,981.44億美元，包括一般外資累計淨匯入1,980.6億美元，陸資累積淨匯入0.84億美元。

金管會官員表示，外資進進出出很正常，由於國際變數仍多，外資後續動向，仍待觀察。