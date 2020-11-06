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金管會：配合採取措施
中央銀行盯上外資透過反向ETF炒匯，建議金管會證期局對外資持有台股反向ETF做適當管理。金管會昨（5）日表示，政府一體，金管會配合、協助，跟央行討論後，將採取較適當措施。
針對中央銀行希望證期局對外資投資台股反向ETF加以管理，不願具名的投信業者表示，金融市場應該愈開放愈好，市場才會活絡，再者，外資也只是依照遊戲規則行事，畢竟投資反向ETF並非完全沒有風險，包括有時間差風險。
金管會證期局副局長蔡麗玲表示，是否有炒匯，若有事證央行會依外匯管理條例處理，至於外資買反向ETF是否有無需要做管理，金管會再跟央行討論。
蔡麗玲並說，反向也是ETF，主要追蹤台股反向報酬，仍是有價證券，因此依現行外資投資有價證券規範管理。
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