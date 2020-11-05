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因應閃電來襲 三商壽啟動借款減息等五措施

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

因應閃電颱風來襲，三商美邦人壽今(5)日晚間發布新聞稿表示，關懷社會，除提醒社會大眾做好防颱準備外，並針對閃電颱風啟動相關保戶服務五大因應機制。如下：

1、保單借款利息減免

即日起至109年12月31日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。

2、免費補發保單

若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至110年02月28日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。

3、續期保費緩繳

續期保險費應繳費日為109年09月至110年02月的受災保戶，繳費期限可延長至110年04月30日止。

4、快速理賠

理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。

5、房屋貸款本金緩繳

即日起至110年01月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。

公司保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。

保單 理賠 颱風

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