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頭一遭！遠東銀砸錢買地蓋總部 每坪610萬元進信義區

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

辦公室與分行行舍一向以承租為主的遠東銀行（2845），5日董事會決議將以20.11億元購置位於台北市信義區土地329.8坪，換算每坪土地單價610萬元，擠身信義計畫區，遠銀規劃未來將與鄰近地主合建大樓，作為新總部使用，因此交易必須在確定與鄰近地主合作敲定的前提下才執行，預估最快明年上半年落實交易，之後三年到三年半興建完成。

遠銀目前擁有的自有不動產，主要來自過去承接慶豐銀的部分自有行舍，以及承受不良債權，絕大部分都是承租，自掏腰包砸錢買地為自己建辦公室，是成立28年來頭一遭。

遠銀指出，該行計畫購買的土地，位於信義區華南金控總部大樓附近，由於可買的土地面積有限，因此若要蓋成大樓，須與鄰近的地主整合，估計該處空地整合後大約可有1,687.35坪，再進行開發興建大樓，落成後遠銀依土地持分比例分得辦公樓層，概估大約在一、兩千坪，因此做為總行還要再規劃如何配置，目前都還不確定。

遠銀目前在台北市敦化南路遠東集團總部所在的遠企中心大樓，一共承租五個樓層，作為總行辦公處所，一樓則是遠銀營業部，另外在板橋遠東集團中本大樓，也就是板橋大遠百隔壁的商辦大樓，也是承租做營運作業中心，預估未來信義區土地興建大樓，遠銀取得辦公樓面積也無法容得下所有總行部門，屆時還需再行規劃細節。

遠銀擬購買信義區土地為信義區三小段35-1、35-2及35-4地號，資金來源是以帳上自有現金支應，由於信義計畫區一帶空地稀有，因此遠銀因機緣巧合有熟識者介紹而有此一購地機會，才有了出手砸錢買地的第一次。

遠銀 建大

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