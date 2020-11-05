快訊

數位人民幣最安全？中國央行坦承市場已出現「山寨版」

閃電颱風來襲 屏東縣府宣布恆春等6個鄉鎮停班停課

國銀海外踩雷 從海外分行移轉到OBU？金管會這麼說

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導

國銀海外踩雷，從海外分行移轉到國際金融業務分行（OBU）？金管會今天公布國銀最新營運概況，海外分行逾放比率下降，但OBU逾放比率卻明顯上升，對於逾放比率偏高的個案，金管會將要求儘速提列呆帳準備。

金管會銀行局主秘童政彰表示，到9月底止，本國銀行放款總餘額31兆1064億元，較上月底增加88億元；逾期放款金額為740億元，較上月底減少15億元；逾期放款比率為0.24%，與上月底及去年同期相同。

在獲利表現方面，今年前九月稅前盈餘2,485億元，比去年同期衰退13.2%，除大陸地區分行獲利及OBU有成長外，國內總分行、及海外分行，獲利都衰退。

其中尤以海外分行衰退幅度最大，今年前九月，海外分行稅前盈餘155.1億元，比去年同期減少52.3%，9月單月獲利減幅更高達67.7%。

海外分行為何衰退那麼多？童政彰表示，主要是海外分行聯貸案件因疫情關係有逾放，增加備抵呆帳費用，今年前九月就比去年同期增提117億元。

至於9月單月海外分行獲利大減原因，包括單月提列備呆帳就比去年同期增加18億元，以及利差縮減。

大陸地區分行前九月獲利有41.8億元，成長27.4%，童政彰表示，主要是投資及其他淨收益增加，因資產品質穩定，備呆提列也比去年減少4億元。

至於今年前九月，OBU獲利能維持成長2%，主要是因去年同期基期低所致。

此外，值得注意的是，8月及9月，海外分行逾放比率已有下降趨勢，7月0.47%，8月、9月分別降至0.46%、0.45%。

但9月OBU的逾放比率卻上升至0.22%，是2017年底以來最高，更有銀行OBU的逾放比率高達4%以上。

由於海外聯貸案，除了海外分行承作外，OBU也可能承作，海外踩雷情況是否從海外分行移轉到OBU，值得進一步觀察。

對於有銀行OBU的逾放比率偏高，童政彰表示，可能尚未轉銷呆帳，對於逾放比率偏高的個案會作處理，要求銀行儘速提列呆備。

金管會 聯貸案

延伸閱讀

日盛金爆大股東陸資疑雲 金管會約談釐清最終受益人　

沙盒第8例！金管會核准「債券團購平台」10美元就可買

和泰產險回應金管會裁罰：將深切檢討改善

和泰汽車過度干預 和泰產遭重罰1140萬歷年最重

相關新聞

和泰產險回應金管會裁罰：將深切檢討改善

金管會今（5）日宣布，核處和泰產險新台幣1,140萬元、三個月內提改善計畫、究責失職人員，和泰產險火速回應，強調會深切檢...

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

史上最重罰金！和泰產險三點嚴重違反公司治理，今（5）日遭金管會保險局重罰1,140萬元，因適用修法後新保險法提高罰金上限...

只有100元也能買債券 債券團購平台明年將上線實驗

小資族有福了！過去想買債券必須要較高的金額，但針對小額投資人，未來將出現「債券團購平台」，藉由團購方式一起購買債券，最低...

新台幣盤中狂升近5角 央行這麼說

美國總統大選結果尚未拍板，國際金融市場波動加劇，新台幣匯率今（5）日盤中一度升值近5角。

日盛金爆大股東陸資疑雲 金管會約談釐清最終受益人　

日盛金傳出大股東背後是陸資，金管會今正式找到日盛金大股東建群投資的最終實質受益人陳銘達來談，陳對金管會表示，自己是台灣人...

一純網銀即將登場！樂天國際商銀力拼今年底前試營運

純網銀樂天國際商銀何時正式營業？2020年只剩下不到2個月時間，樂天國際商銀董事長簡明仁今（5）日出席國票金（2889）...

國票金前三季獲利創15年新高 樂天商銀拼年底試營運

國票金控今天召開法說會，今年前三季稅後盈餘為24.67億元，較去年同期成長16.09％，每股稅後盈餘0.85元，每股淨值...

新台幣盤中爆升近5角 終場收28.874元

美國總統大選結果詭譎多變，國際金融市場也隨之震盪波動，台北匯市今（5）日盤中激升近5角，最高升抵28.512元，創下逾九...

陳南光一席話變身無殼蝸牛救星 私下的他「沒八卦會講冷笑話」

向來低調寡言的中央銀行副總裁陳南光，上月初公開撰文呼籲央行要在房價上漲預期形成前「超前部署」，引發各界對房市的關注。

新台幣午盤狂漲4.26角 暫收28.58元

儘管美國總統選舉結果尚未出爐，但是全球股匯已經率先表態一番，新台幣今天午盤大漲4.26角，暫收28.580元，成交金額3...

連續12年 星展獲亞洲最安全銀行

全球在2020年歷經新冠病毒疫情衝擊，社交隔離讓數位金融更顯重要，星展銀行連續第12年蟬聯環球金融雜誌「亞洲最安全銀行」...

雙11網購 這家銀行信用卡回饋率最高25%

近年隨著國人消費習慣改變及疫情的影響，年度網購盛事「雙11」更為受到廣大消費者關注。為搶食商機電商平台陸續提前暖身祭出優...

熱門新聞

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5

如果拜登殺進白宮 謝金河：未來世界多變只能屏息以待

首例！ 金管會核定洋人任開發金總經理 18日法說會亮相

美兩大黨皆爭取高科技業投資 台積電、鴻海在美布局不變

易遊網遭爆是中資 經濟部立案調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。