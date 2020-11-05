國銀海外踩雷 從海外分行移轉到OBU？金管會這麼說

國銀海外踩雷，從海外分行移轉到國際金融業務分行（OBU）？金管會今天公布國銀最新營運概況，海外分行逾放比率下降，但OBU逾放比率卻明顯上升，對於逾放比率偏高的個案，金管會將要求儘速提列呆帳準備。

金管會銀行局主秘童政彰表示，到9月底止，本國銀行放款總餘額31兆1064億元，較上月底增加88億元；逾期放款金額為740億元，較上月底減少15億元；逾期放款比率為0.24%，與上月底及去年同期相同。

在獲利表現方面，今年前九月稅前盈餘2,485億元，比去年同期衰退13.2%，除大陸地區分行獲利及OBU有成長外，國內總分行、及海外分行，獲利都衰退。

其中尤以海外分行衰退幅度最大，今年前九月，海外分行稅前盈餘155.1億元，比去年同期減少52.3%，9月單月獲利減幅更高達67.7%。

海外分行為何衰退那麼多？童政彰表示，主要是海外分行聯貸案件因疫情關係有逾放，增加備抵呆帳費用，今年前九月就比去年同期增提117億元。

至於9月單月海外分行獲利大減原因，包括單月提列備呆帳就比去年同期增加18億元，以及利差縮減。

大陸地區分行前九月獲利有41.8億元，成長27.4%，童政彰表示，主要是投資及其他淨收益增加，因資產品質穩定，備呆提列也比去年減少4億元。

至於今年前九月，OBU獲利能維持成長2%，主要是因去年同期基期低所致。

此外，值得注意的是，8月及9月，海外分行逾放比率已有下降趨勢，7月0.47%，8月、9月分別降至0.46%、0.45%。

但9月OBU的逾放比率卻上升至0.22%，是2017年底以來最高，更有銀行OBU的逾放比率高達4%以上。

由於海外聯貸案，除了海外分行承作外，OBU也可能承作，海外踩雷情況是否從海外分行移轉到OBU，值得進一步觀察。

對於有銀行OBU的逾放比率偏高，童政彰表示，可能尚未轉銷呆帳，對於逾放比率偏高的個案會作處理，要求銀行儘速提列呆備。