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日盛金爆大股東陸資疑雲 金管會約談釐清最終受益人　

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今正式約談日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達，釐清背後的中資疑慮。記者戴瑞瑤／攝影。　
金管會今正式約談日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達，釐清背後的中資疑慮。記者戴瑞瑤／攝影。　

日盛金傳出大股東背後是陸資，金管會今正式找到日盛金大股東建群投資的最終實質受益人陳銘達來談，陳對金管會表示，自己是台灣人，跟謠傳背後是中國明天系集團創辦人肖建華沒有關係；但金管會指出，會要求陳提出實質證據，並且會主動去了解。

金管會銀行局主秘童政彰表示，陳銘達是建高控股的總裁，金管會今天主動約談陳銘達，主要是金管會去年7月開始實施「持股透明行動方案」，在金控與銀行大股東申報的過程中都會找所有大股東來溝通，當然也包含日盛金的大股東，但因陳銘達長期在國外，經過不斷連繫後約在今天來進行溝通，陳銘達自己一人帶一位助理來，並且由銀行局局長莊琇媛親自接見。

童政彰透露，這段時間外界對於日盛金有中資的疑慮，也有要求陳一併說明，陳銘達對銀行局說，外界對中資的疑慮大部分與事實不符，他主張建群投資的最終受益人除他之外，還有另外兩位共同投資人是加拿大的自然人，陳銘達是這三人中持股最多的，這也跟2009年建群入主日盛金時就是這樣跟金管會申報，至今沒有變過。陳銘達說建群投資目前3席董事都是日盛金的董事，而他是最終控制力的實質受益人，他可以去指派董事。

針對外界指出陳銘達背後是肖建華。童政彰表示，陳銘達說他自己是台灣人而非陸籍，也否認自己跟肖建華有任何關係。

童政彰指出，陳銘達有他的主張跟陳述，但從監理的判斷上，還是會進一步請陳提出具體事證，「不是說他講講就算」，他要提出證明對建群有人事跟財務掌控權，針對資金來源也會請他提出完整說明，「但因為今天是第一次見面，雙方只有把問題聚焦，沒有要求他今天馬上要做出舉證。」而金管會也會持續了解，不會被動等他提供資料。

泰國卜蜂集團原本想買下建群在日盛金的股權，卻遭金管會以產金分離為由駁回。童政彰表示，陳銘達說卜蜂交易過程他都知道，但後來卜蜂遭駁回，他身為金融機構大股東，有承諾會好好經營下去，確保金融機構穩健經營，但沒有進一步表達要賣或不賣。

金管會 股東

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