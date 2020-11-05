雙11刷卡回饋率又飆高！這家銀行喊到37%

迎接即將到來的雙11購物節，中國信託商業銀行今（5）日宣布，卡友於生活市集刷中國信託信用卡消費滿新台幣1,111元，結帳輸入序號現折300元，登錄成功再送刷卡金111元，總回饋率最高37%。

中信銀行於各大購物網站momo、PChome、蝦皮、Yahoo、生活市集等電商App，推出「1111狂歡慶」刷卡回饋活動，回饋率最高37%。

即日起至今年11月15日止，持中國信託中華電信聯名卡於PChome線上購物，單筆消費滿500元回饋11% Hami Point，再加上卡友於PChome線上購物刷中國信託信用卡可享雙11活動回饋10%刷卡金，累計最高回饋達21%，讓卡友刷卡賺優惠。

針對沒有信用卡或大額購物資金需求之民眾，中信銀行也攜手PChome網路家庭推出線上購物貸款服務「快速圓夢」，從PChome線上購物網站可連結到「中國信託Online貸」網頁，非中信銀行客戶提供身份證、任職資訊亦可申請，24小時服務，最快三分鐘可完成，可貸額度最高300萬元、年利率0.88%起，方便沒有信用卡之社會新鮮人得以彈性運用資金。

即日起至今年11月30日止，透過PChome活動專頁連結至中信銀行網站完成申貸者，前400名可獲得2,000 P幣(價值2,000元)，第401名起可享開辦費減免2,000元優惠，申貸成功還有機會抽中AirPods 2，限量四組。