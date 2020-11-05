沙盒第8例！金管會核准「債券團購平台」10美元就可買

金融監理沙盒第八例！金管會今（5）日宣布核准「債券團購平台」，由科技公司「湊伙」申請，讓小額投資人僅以新台幣100元或美元10元就可線上交易方式投資國內外債券，滿足現行低利率環境下，一般民眾希望小額投資債券之需求，這是金管會自2020年8月27日發布「金融科技發展路徑圖」後，核准的首宗創新實驗申請案，核准後三個月內、最慢明年元月前需開業。

金管會綜規處處長林志憲表示，湊伙公司經輔導後，於2020年7月9日申請創新實驗案，實驗期間一年，是第二家金融科技創新園區的新創團隊獲准進入沙盒。金管會推出監理沙盒以來，累計已有14例提出申請，此案是核准的第八例，另外有否決二件，自行撤回三件。補件中一件。 櫻桃支付已自行撤回

林志憲說，湊伙是以科技創新模式辦理證券經紀與自營業務，主要提供民眾團購投資國內外債券之平台服務，採區塊鏈技術記錄所有交易資訊，並透過銀行提供信託機制，保護民眾投資款、券之安全。與湊伙合作銀行是第一銀行，可投資對象限第一銀行開戶人，標的則限制是評等A-以上的投資級債券，因此高收益債（俗稱垃圾債）不在範圍內。

考量債券收益較定存佳且相對安全，但投資門檻高，因此實驗讓小額投資人僅以新臺幣100元或美元10元就可投資債券，不過每人可投資上限仍設20萬元（等值外幣）以內，整體實驗總存量上限為2億元，人數上限為1萬元，達到標準就停止收件。同時投資人若想團購債券，也要留意有信託費與管理費，各為申購金額的0.2%及0.5%。

大多數的個人對於債券市場不熟悉，加上進入門檻高，所以只能透過將資金交由機構法人代為購買或是配置的方式持有債券。然而這樣的模式，也讓投資人需要多付出一些費用，進而減少自己的收益。而「湊伙」強調透過「團購」的方式可以降低進入門檻，花小錢就可以自己操作賺取固定收益，而且完全線上交易，符合當前數位金融潮流，有利促進普惠金融。

而且國內債市規模小，以2018年數據來看，台灣公債的發行量約3,473億台幣，約等於110億美元，而美國公債發行量約為 2.7兆美元，相差超過200倍，而且國內十年期公債殖利率極低，美債對國人的吸引力較高。

不過民眾買海外債券，採就源扣繳沒有所得稅問題，但有所低稅負制問題，另外湊伙非金融業，不適用特種營業稅，為釐清相關稅務問題，金管會也邀集財政部賦稅署、湊伙公司及銀行進行跨部會研商，就實驗業務所涉稅賦疑義予以討論釐清，以利加速創新實驗之業務流程。