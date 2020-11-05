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和泰產險回應金管會裁罰：將深切檢討改善

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
和泰產險三點嚴重違反公司治理，今（5）日遭金管會保險局重罰1,140萬元 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
和泰產險三點嚴重違反公司治理，今（5）日遭金管會保險局重罰1,140萬元 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

金管會今（5）日宣布，核處和泰產險新台幣1,140萬元、三個月內提改善計畫、究責失職人員，和泰產險火速回應，強調會深切檢討、逐項改善。

以下為和泰產險回應金管會裁罰案件的全文：

和泰產險自成立以來，委任專業經理人為公司建立良好企業制度、組織及文化，並遵循主管機關之法令，建立公司內部控制制度及法令遵循機制，並透過董事會實踐公司治理之監督，努力不懈。這幾年在各級主管機關指導下，已陸續修正與改善，並以良好之公司治理制度為保險業健全經營之自我要求。

對於主管機關公布之裁罰案，和泰產險謹遵主管機關指導，就所列舉缺失深切檢討，並逐項進行改善措施，嚴格要求各項作業應遵循內部規範，落實內部控制制度及法令遵循機制，同時加強各項稽查工作，並將向主管機關提報整體改善規劃及強化機制，以落實公司治理，要求專業經理人健全公司經營體制。目前公司業務營運一切正常，全體保戶與投資人權益皆不受影響。

產險 金管會

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