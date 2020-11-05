和泰產險回應金管會裁罰：將深切檢討改善

金管會今（5）日宣布，核處和泰產險新台幣1,140萬元、三個月內提改善計畫、究責失職人員，和泰產險火速回應，強調會深切檢討、逐項改善。

以下為和泰產險回應金管會裁罰案件的全文：

對於主管機關公布之裁罰案，和泰產險謹遵主管機關指導，就所列舉缺失深切檢討，並逐項進行改善措施，嚴格要求各項作業應遵循內部規範，落實內部控制制度及法令遵循機制，同時加強各項稽查工作，並將向主管機關提報整體改善規劃及強化機制，以落實公司治理，要求專業經理人健全公司經營體制。目前公司業務營運一切正常，全體保戶與投資人權益皆不受影響。