和泰汽車過度干預 和泰產遭重罰1140萬歷年最重

金管會保險局今公布，金檢後發現母公司和泰汽車過度干預和泰產險，嚴重違法公司治理，同時也發現核貸產險有用其他保戶繳的保費來抵繳他人保單的情況，且在檢查局金檢時，和泰產險更自行重新製作假的要保書正本來給檢查人員，金管會因此重罰1140萬元，成為產險業歷年來遭罰最重的案子。

保險局副局長王麗惠表示，金檢後發現和泰產險有三大部分缺失，第一是母公司和泰汽車干預和泰產險，和泰產險逕行以和泰汽車決策做為執行依據，不管是在廣告商遴選、採購作業、人事任用都以和泰汽車為主，嚴重違法公司治理，業務執行沒有遵循內部作業規範，未落實內控三道防線。

另金管會也發現和泰產險有發生一位業務員以其他保戶所繳的保費來抵繳另一保單，導致保戶已繳費而未出單，且和泰產卻沒有發現異常，保戶反映未收到保單才補發保單，和泰產事後才發現有異，影響保戶權益。

金管會也指出，和泰產在金檢時為避免遭提列檢查缺失，先是提供要保書影本給檢查人員，但因為金檢是要正本，和泰產權宜之計自己製作一個要保書正本給檢查人員，被金管會認為妨礙金融檢查。

保險局最終對和泰產險重罰1140萬元，是歷年來產險業遭罰最重的一次，保險局官員也透露，這也是首次有產險公司妨礙金檢被罰。