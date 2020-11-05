快訊

閃電颱風今晚起挾雨襲東半部 明天降雨熱區看這

防堵外資藉反向ETF炒匯 金管會：將配合央行採適當措施

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

中央銀行盯上外資透過反向ETF炒匯，建議金管會證期局對外資持有台股反向ETF做適當管理，金管會表示，政府一體，金管會會配合協助，跟央行討論後，會採取比較適當的措施。

央行外匯局長顏輝煌今（5）日指出，外資9月以來大買反向ETF，表面說是為了避險，實質上是為了迂迴規避央行防炒匯的規定，為此，央行不僅對投信公司表達關切，外匯局近期也去函並親自拜訪證期局，建議對外資持有台股反向ETF做適度管理。

金管會證期局副局長蔡麗玲對此表示，對是否有炒匯，若有事證央行會依外匯管理條例處理，至於外資買反向ETF是否有無需要做管理，金管會再跟央行討論。

目前對外資投資反向ETF是否規範？蔡麗玲說，反向也是ETF，主要追蹤台股反向報酬，仍是有價證券，因此依現行外資投資有價證券規範管理。

至於是否有發現外資藉反向ETF炒匯？蔡麗玲表示，是否涉及炒匯，是央行權限，金管會會跟央行溝通。

蔡麗玲說，ETF是開放式，可申購、贖回，屬於策略型商品，一般投資人不會長期持有；至於外資持有反向ETF比重是否有過度集中情況，她表示，ETF是共同基金型態，從交易市場流動性來看，希望有適度分散，交易才會活絡。

對於2018年曾發現過類似炒匯案例，也曾建議金管會做適當管理？蔡麗玲表示，外匯管理是央行權責，但政府是一體，需要配合了解、有任何可協助的地方，金管會都責無旁貸，市場管理會考量市場特性、投資人保障，都會一併作考量。

至於金管會會不會關切幾家投信？蔡麗玲強調，跟央行討論後，會採取比較適當的措施。

ETF 央行 金管會

延伸閱讀

外資大買反向ETF炒匯 央行：已請金管會適度管理

新台幣盤中狂升近5角 央行這麼說

一純網銀即將登場！樂天國際商銀力拼今年底前試營運

影／東洋代理德國疫苗破局 藍委質疑內線交易

相關新聞

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

史上最重罰金！和泰產險三點嚴重違反公司治理，今（5）日遭金管會保險局重罰1,140萬元，因適用修法後新保險法提高罰金上限...

新台幣盤中狂升近5角 央行這麼說

美國總統大選結果尚未拍板，國際金融市場波動加劇，新台幣匯率今（5）日盤中一度升值近5角。

和泰產險回應金管會裁罰：將深切檢討改善

金管會今（5）日宣布，核處和泰產險新台幣1,140萬元、三個月內提改善計畫、究責失職人員，和泰產險火速回應，強調會深切檢...

只有100元也能買債券　債券團購平台明年將上線實驗

小資族有福了！過去想買債券必須要較高的金額，但針對小額投資人，未來將出現「債券團購平台」，藉由團購方式一起購買債券，最低...

一純網銀即將登場！樂天國際商銀力拼今年底前試營運

純網銀樂天國際商銀何時正式營業？2020年只剩下不到2個月時間，樂天國際商銀董事長簡明仁今（5）日出席國票金（2889）...

國票金前三季獲利創15年新高 樂天商銀拼年底試營運

國票金控今天召開法說會，今年前三季稅後盈餘為24.67億元，較去年同期成長16.09％，每股稅後盈餘0.85元，每股淨值...

新台幣盤中爆升近5角 終場收28.874元

美國總統大選結果詭譎多變，國際金融市場也隨之震盪波動，台北匯市今（5）日盤中激升近5角，最高升抵28.512元，創下逾九...

陳南光一席話變身無殼蝸牛救星 私下的他「沒八卦會講冷笑話」

向來低調寡言的中央銀行副總裁陳南光，上月初公開撰文呼籲央行要在房價上漲預期形成前「超前部署」，引發各界對房市的關注。

新台幣午盤狂漲4.26角 暫收28.58元

儘管美國總統選舉結果尚未出爐，但是全球股匯已經率先表態一番，新台幣今天午盤大漲4.26角，暫收28.580元，成交金額3...

連續12年 星展獲亞洲最安全銀行

全球在2020年歷經新冠病毒疫情衝擊，社交隔離讓數位金融更顯重要，星展銀行連續第12年蟬聯環球金融雜誌「亞洲最安全銀行」...

雙11網購 這家銀行信用卡回饋率最高25%

近年隨著國人消費習慣改變及疫情的影響，年度網購盛事「雙11」更為受到廣大消費者關注。為搶食商機電商平台陸續提前暖身祭出優...

新台幣早盤狂升逾4角 站上28.5價位

選情膠著的美國總統大選結果仍未底定，但由於目前計票顯示，民主黨總統候選人拜登已取得264張選舉人票，只差六票就可宣布當選...

熱門新聞

清理遠航張綱維壞帳 台企銀10月逾放大增27億元

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5

如果拜登殺進白宮 謝金河：未來世界多變只能屏息以待

首例！ 金管會核定洋人任開發金總經理 18日法說會亮相

美兩大黨皆爭取高科技業投資 台積電、鴻海在美布局不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。