防堵外資藉反向ETF炒匯 金管會：將配合央行採適當措施

中央銀行盯上外資透過反向ETF炒匯，建議金管會證期局對外資持有台股反向ETF做適當管理，金管會表示，政府一體，金管會會配合協助，跟央行討論後，會採取比較適當的措施。

央行外匯局長顏輝煌今（5）日指出，外資9月以來大買反向ETF，表面說是為了避險，實質上是為了迂迴規避央行防炒匯的規定，為此，央行不僅對投信公司表達關切，外匯局近期也去函並親自拜訪證期局，建議對外資持有台股反向ETF做適度管理。

金管會證期局副局長蔡麗玲對此表示，對是否有炒匯，若有事證央行會依外匯管理條例處理，至於外資買反向ETF是否有無需要做管理，金管會再跟央行討論。

目前對外資投資反向ETF是否規範？蔡麗玲說，反向也是ETF，主要追蹤台股反向報酬，仍是有價證券，因此依現行外資投資有價證券規範管理。

至於是否有發現外資藉反向ETF炒匯？蔡麗玲表示，是否涉及炒匯，是央行權限，金管會會跟央行溝通。

蔡麗玲說，ETF是開放式，可申購、贖回，屬於策略型商品，一般投資人不會長期持有；至於外資持有反向ETF比重是否有過度集中情況，她表示，ETF是共同基金型態，從交易市場流動性來看，希望有適度分散，交易才會活絡。

對於2018年曾發現過類似炒匯案例，也曾建議金管會做適當管理？蔡麗玲表示，外匯管理是央行權責，但政府是一體，需要配合了解、有任何可協助的地方，金管會都責無旁貸，市場管理會考量市場特性、投資人保障，都會一併作考量。

至於金管會會不會關切幾家投信？蔡麗玲強調，跟央行討論後，會採取比較適當的措施。