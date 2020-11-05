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金管會約談日盛金大股東 陳銘達：我非陸資肖建華人頭

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

日盛金大股東陸資疑雲傳聞不斷，金管會今（5）日表示，為落實持股透明化行動方案，金管會今天主動約談日盛金大股東建群投資的最終受益人建高控股總裁陳銘達，陳銘達跟金管會說明他不是陸資肖建華的人頭，也承諾「當下會好好經營」。

金管會銀行局主秘童政彰表示，金管會去年開始推動金控持股透明化行動方案，要求大股東申報實質受益人，陸續找來金控董事長、大股東來溝通，了解實務上申報有無困難，陳銘達因當時長期在國外，今年又因疫情無法回來，今天才約談到陳銘達本人做溝通。

針對長期以來外傳建群有無陸資等問題，金管會也請他一併說明。由銀行局長莊琇媛親自接見，陳銘達帶一名助理前往。

陳銘達跟金管會說，昨天媒體報導內容與事實不符，他跟另兩位自然人共三人，是建群的實質受益人，對建群仍有控制力存在（陳本身持股過半），情況跟2009年入主日盛金時相當，結構並未改變。

陳銘達說他是台灣人，不是陸資，更不是肖建華的人頭，跟肖建華沒任何關係。

金管會也請他針對外界提出的問題，包括與陸資關聯、資金來源等，要進一步提出具體事證，證明他對建群是有控制力，包括人事、財務掌控權等。

金管會會不會主動調查陸資問題？童政彰說，仍會持續了解，因不同時間會有不同資料進來，不會被動等陳銘達進一步提供資料。

至於陳銘達有說要再賣持股嗎？童政彰表示，這涉及投資決策，之前卜蜂入主案被金管會駁了，所以他有承諾，身為大股東承諾「在當下會好好經營」，今天沒有談到要賣或不賣股權問題。

童政彰表示，金管會推動持股透明化行動方案，揭開金控大股東面紗，陳銘達是最後一人被約見的金控大股東。

金管會 股東 陸資

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