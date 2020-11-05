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國票金：純網銀樂天國際商銀 預計今年底內部試營運

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

國票金控（2889）今（5）日法說會上，宣布與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度方面，樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，已向金融監督管理委員會申請核發營業執照，待取得營業執照後，預期2020年底前內部試營運。

國票金控董事長魏啟林指出，樂天在台灣有基礎生態圈，包括電商平台、在台投資的棒球、樂天信用卡等，未來樂天國際升銀將會逐步從樂天生態圈引進，例如樂天電商會員未來交易平台就可以使用樂天國際商銀，樂天國際商銀也與其他機構建立策略聯盟，例如PChome，預期未來樂天網銀加入國票金控，將可用嶄新社會金融服務社會需求。

而國票金擁有網銀之後，未來負債倍數將可以增加2倍，讓資金更加靈活。

而其他子公司也在超前佈署、穩扎穩打，例如國際票券兩三年前開始布局綠能金融，綠能金融雖然是政府全力推動再生能源，但有其一套制式SOP，國票集中承做太陽能授信，有太陽能電廠擔保品，國際票券也是首家參與太陽能電站專案融資的票券公司，綠能產業承昨餘額以及動用餘額分別到9月底為137.51億元以及59.36億元，年成長297％以及5836％，未來發展成長潛力可期。

樂天 國票金控

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