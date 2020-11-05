遠傳電信攜手銀行、保險業者 力推數位金融

遠傳電信（4904）今年3月首創市場第一支以連結銀行數位帳戶的存錢理財APP，今（5）日宣布，再與多家銀行及保險業者攜手合作，全新推出一站式利率查詢、媒介線上開戶/投保/辦卡以及理財懶人包教學功能，提供用戶更多理財新體驗。

《遠傳friDay理財+》推出一站式利率查詢新功能，用戶可於同一頁面瀏覽合作銀行數位帳戶活儲利率並做試算，還可透過專屬連結進行線上開戶，較實體臨櫃申辦更省時方便，首波合作銀行包括遠東（2845）商銀Bankee社群銀行、第一銀行iLEO、上海商銀CloudBank、凱基銀行及台新銀行Richart。

未來還將以電信業高資安要求為基礎，與銀行共同透過開放銀行Open API合作，讓客戶可於《遠傳friDay理財+》內安心地查詢銀行個人資訊或申辦服務。除了一站式利率查詢外，用戶還能線上申辦星展銀行指定信用卡以及投保AIA友邦人壽線上特定保險商品，完成任務還可獲得獨家優惠。