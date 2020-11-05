快訊

丟不得！喬治亞州選情告急 川普團隊內部辭職氛圍濃

國會爆衝突！藍委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣叫陣：我怕你啊

遠傳電信攜手銀行、保險業者 力推數位金融

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳電信（4904）今年3月首創市場第一支以連結銀行數位帳戶的存錢理財APP，今（5）日宣布，再與多家銀行及保險業者攜手合作，全新推出一站式利率查詢、媒介線上開戶/投保/辦卡以及理財懶人包教學功能，提供用戶更多理財新體驗。

《遠傳friDay理財+》推出一站式利率查詢新功能，用戶可於同一頁面瀏覽合作銀行數位帳戶活儲利率並做試算，還可透過專屬連結進行線上開戶，較實體臨櫃申辦更省時方便，首波合作銀行包括遠東（2845）商銀Bankee社群銀行、第一銀行iLEO、上海商銀CloudBank、凱基銀行及台新銀行Richart。

未來還將以電信業高資安要求為基礎，與銀行共同透過開放銀行Open API合作，讓客戶可於《遠傳friDay理財+》內安心地查詢銀行個人資訊或申辦服務。除了一站式利率查詢外，用戶還能線上申辦星展銀行指定信用卡以及投保AIA友邦人壽線上特定保險商品，完成任務還可獲得獨家優惠。

延伸閱讀

遠傳、台灣之星11/6晚上9點限量預購iPhone 12 mini、12 Pro Max

遠傳「friDay雲遊戲」收錄更多3A等級作品 iOS這原因再等等

遠傳衝5G 推雲端遊戲

遠傳攜手優必達 搶攻雲端遊戲市場

相關新聞

陳南光一席話變身無殼蝸牛救星 私下的他「沒八卦會講冷笑話」

向來低調寡言的中央銀行副總裁陳南光，上月初公開撰文呼籲央行要在房價上漲預期形成前「超前部署」，引發各界對房市的關注。

新台幣午盤狂漲4.26角 暫收28.58元

儘管美國總統選舉結果尚未出爐，但是全球股匯已經率先表態一番，新台幣今天午盤大漲4.26角，暫收28.580元，成交金額3...

連續12年 星展獲亞洲最安全銀行

全球在2020年歷經新冠病毒疫情衝擊，社交隔離讓數位金融更顯重要，星展銀行連續第12年蟬聯環球金融雜誌「亞洲最安全銀行」...

雙11網購 這家銀行信用卡回饋率最高25%

近年隨著國人消費習慣改變及疫情的影響，年度網購盛事「雙11」更為受到廣大消費者關注。為搶食商機電商平台陸續提前暖身祭出優...

新台幣早盤狂升逾4角 站上28.5價位

選情膠著的美國總統大選結果仍未底定，但由於目前計票顯示，民主黨總統候選人拜登已取得264張選舉人票，只差六票就可宣布當選...

首例！ 金管會核定洋人任開發金總經理 18日法說會亮相

國內金控第一位老外總經理，金管會核定通過。開發金控（2883）公告新任總經理龐德明（Stefano Paolo Bert...

央行下重手 台幣貶回29字頭

美國總統大選進入關鍵時刻，中央銀行昨（4）日出重手，提前在盤中進場調節，將盤中最高匯價壓在28.6字頭，尾盤更是大舉拉下...

銀行理專十誡 列金檢查核

防範理專挪用客戶資金，金管會下令所有銀行內部稽核單位，必須在明年第1季前，針對理專十誡納入內控制度執行情形，進行全面查核...

疫情效應 實物給付保單買氣急凍

受新冠疫情影響，國人無法出國，也衝擊實物給付型保險買氣衰退逾75%。主要因為過去實物給付型保險最大宗是海外醫療專機服務，...

清理遠航張綱維壞帳 台企銀10月逾放大增27億

台企銀晚間公告，10月單月大幅增加逾放金額27.55億元，使台企銀呆帳金額與逾放比均大幅上升，據了解，該筆呆帳來自單一客...

中壽數位轉型 接軌IFRS 17

國際會計準則IFRS17將於2026年上路，中壽昨（4）日表示，為提升數位轉型能力已做好四大準備，尤其提早規劃系統布建，...

銀行人事制度三疏漏 易生弊端

根據金管會資料，銀行人事制度有三種情況，最容易發生理專挪用客戶款項，包括未有輪調制度、對業績優良理專疏於監督查核、理專私...

熱門新聞

川普勝選機率高 新台幣翻貶重返29字頭

清理遠航張綱維壞帳 台企銀10月逾放大增27億元

跟太太蔡咪咪婚姻生變 王令麟發聲明稿說明

估川普會當選 聲寶總裁：因關鍵搖擺州大都川普領先

專訪／一球兩制確立 楊應超：台商機會來了

金管會資料顯示 五種人最容易被理專A錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。