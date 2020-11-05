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連續12年 星展獲亞洲最安全銀行

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
星展銀行連續第12年蟬聯環球金融雜誌亞洲最安全銀行。報系資料照
星展銀行連續第12年蟬聯環球金融雜誌亞洲最安全銀行。報系資料照

全球在2020年歷經新冠病毒疫情衝擊，社交隔離讓數位金融更顯重要，星展銀行連續第12年蟬聯環球金融雜誌「亞洲最安全銀行」，並自2018年以來，維持全球最安全商業銀行第四名，以及在全球最安全銀行排名第14名。

環球金融雜誌發行人暨主編Joseph D. Giarraputo指出，全球在2020年受到新冠病毒疫情衝擊，不僅經濟活動驟減，部分地區甚至發生嚴重的社會動盪，為銀行信用評級帶來極大的挑戰。但令人意外的是，名列環球金融雜誌全球最安全銀行名單中的銀行表現仍然穩健，並展現出面對改變的堅強應變能力。

星展連續第12年蟬聯亞洲最安全銀行並擠身全球最安全銀行之列，星展集團財務長林淑慧（Chng Sok Hui）指出，雖然環境不確定性依舊，但在強健的財務資本、深厚的客戶關係與領先數位策略的後盾下，星展有信心可以持續協助我們的客戶與所在社區共度難關。

環球金融雜誌全球前50最安全銀行得獎名單是透過穆迪、標準普爾及惠譽信評公司的長期信用評等，以及全球前500 大銀行的整體資產來評估，選出最安全銀行。

星展銀行

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