雙11網購 這家銀行信用卡回饋率最高25%

近年隨著國人消費習慣改變及疫情的影響，年度網購盛事「雙11」更為受到廣大消費者關注。為搶食商機電商平台陸續提前暖身祭出優質商品折扣，國銀也看準商機推出優惠的回饋方案。

例如，台新銀行推出各大海內外網購最高20%優惠，疊加3%卡片權益及台新購物嘉年華活動加碼2%回饋，在活動加乘後，等於最高回饋25%給消費者，要讓台新銀行信用卡卡友無時間、地域限制，皆能輕鬆掃貨賺回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，根據經濟部統計今年1-9月，電子購物業成長率已達17%，顯見國人消費習慣持續由線下移轉至線上。

第4季為網購旺季，雙11、雙12、黑五購物節接踵而來，民眾都知道特定月份要上網搶便宜。

台新銀行精選11大電商平台推出消費滿額贈活動：momo購物網、PChome、蝦皮購物、Yahoo、淘寶網、friDay購物刷指定台新信用卡單筆滿1萬1,111送1,111元刷卡金，最高可送3,600元刷卡金，藉此優惠採購剛上市的iPhone 12、高價家電或精品都十分划算。

東森購物、生活市集、樂天市場、PayEasy、17 Life也推出最高11%~13%刷卡金回饋，民眾可趁特惠期間預先購買聖誕節禮物，或一次性補足生活用品，再搭配指定通路刷@GoGo卡享最高6%回饋。

針對慣用海外網購買時尚精品的民眾，台新銀行推出信用卡優惠，讓民眾不出國也很好買。

知名海外購物平台FARFETCH及Mytheresa，在12月15日前輸入指定折扣碼結帳，享最高八折優惠，不論是刷新上市的台新銀行玫瑰Giving卡，或是網購神卡@GoGo卡都可以再享最高3%現金回饋，讓民眾身在台灣依然輕鬆跨國購物聰明搶折扣。

黃天麟補充，台新銀行串連生活金融生態圈打造的生活金融服務App-Richart Life，在雙11網購盛會也沒缺席，11月2日至11月12日，民眾在Richart Mart全館單筆消費滿1萬1,111元，輸入折扣碼現折1,111元、滿1,111元現折111元，另還可以411元優惠價搶購11杯全家大拿鐵，超多限量好康優惠要搶要快。

12月31日前百貨購物、海內外網購、購買3C家電或家具等五大消費，可再參加台新購物嘉年華活動，多拿2%回饋。

黃天麟提醒民眾集中使用@GoGo卡、玫瑰Giving卡、無限卡、賓士卡等指定台新銀行信用卡，其單月累積刷滿3萬元且完成該活動Richart Life App優惠券下載，最高再賺3,000元。

台新信用卡卡友可上Richart Life App隨時關注優惠活動，疊加多重回饋，集中刷卡聰明消費讓回饋最有感。