快訊

超過歐巴馬！拜登得票數破7000萬 刷新美國歷史新紀錄

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

雙11網購 這家銀行信用卡回饋率最高25%

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
天貓發布今年雙11多三天。(取材自微博)
天貓發布今年雙11多三天。(取材自微博)

近年隨著國人消費習慣改變及疫情的影響，年度網購盛事「雙11」更為受到廣大消費者關注。為搶食商機電商平台陸續提前暖身祭出優質商品折扣，國銀也看準商機推出優惠的回饋方案。

例如，台新銀行推出各大海內外網購最高20%優惠，疊加3%卡片權益及台新購物嘉年華活動加碼2%回饋，在活動加乘後，等於最高回饋25%給消費者，要讓台新銀行信用卡卡友無時間、地域限制，皆能輕鬆掃貨賺回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，根據經濟部統計今年1-9月，電子購物業成長率已達17%，顯見國人消費習慣持續由線下移轉至線上。

第4季為網購旺季，雙11、雙12、黑五購物節接踵而來，民眾都知道特定月份要上網搶便宜。

台新銀行精選11大電商平台推出消費滿額贈活動：momo購物網、PChome、蝦皮購物、Yahoo、淘寶網、friDay購物刷指定台新信用卡單筆滿1萬1,111送1,111元刷卡金，最高可送3,600元刷卡金，藉此優惠採購剛上市的iPhone 12、高價家電或精品都十分划算。

東森購物、生活市集、樂天市場、PayEasy、17 Life也推出最高11%~13%刷卡金回饋，民眾可趁特惠期間預先購買聖誕節禮物，或一次性補足生活用品，再搭配指定通路刷@GoGo卡享最高6%回饋。

針對慣用海外網購買時尚精品的民眾，台新銀行推出信用卡優惠，讓民眾不出國也很好買。

知名海外購物平台FARFETCH及Mytheresa，在12月15日前輸入指定折扣碼結帳，享最高八折優惠，不論是刷新上市的台新銀行玫瑰Giving卡，或是網購神卡@GoGo卡都可以再享最高3%現金回饋，讓民眾身在台灣依然輕鬆跨國購物聰明搶折扣。

黃天麟補充，台新銀行串連生活金融生態圈打造的生活金融服務App-Richart Life，在雙11網購盛會也沒缺席，11月2日至11月12日，民眾在Richart Mart全館單筆消費滿1萬1,111元，輸入折扣碼現折1,111元、滿1,111元現折111元，另還可以411元優惠價搶購11杯全家大拿鐵，超多限量好康優惠要搶要快。

12月31日前百貨購物、海內外網購、購買3C家電或家具等五大消費，可再參加台新購物嘉年華活動，多拿2%回饋。

黃天麟提醒民眾集中使用@GoGo卡、玫瑰Giving卡、無限卡、賓士卡等指定台新銀行信用卡，其單月累積刷滿3萬元且完成該活動Richart Life App優惠券下載，最高再賺3,000元。

台新信用卡卡友可上Richart Life App隨時關注優惠活動，疊加多重回饋，集中刷卡聰明消費讓回饋最有感。

雙11

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

陸雙11網購狂歡 有人喜有人憂

空拍機超過250公克須註冊 網購卻未加註提醒警語

星展Card+上線 信用卡消費可即時折抵

相關新聞

連續12年 星展獲亞洲最安全銀行

全球在2020年歷經新冠病毒疫情衝擊，社交隔離讓數位金融更顯重要，星展銀行連續第12年蟬聯環球金融雜誌「亞洲最安全銀行」...

雙11網購 這家銀行信用卡回饋率最高25%

近年隨著國人消費習慣改變及疫情的影響，年度網購盛事「雙11」更為受到廣大消費者關注。為搶食商機電商平台陸續提前暖身祭出優...

新台幣早盤狂升逾4角 站上28.5價位

選情膠著的美國總統大選結果仍未底定，但由於目前計票顯示，民主黨總統候選人拜登已取得264張選舉人票，只差六票就可宣布當選...

首例！ 金管會核定洋人任開發金總經理 18日法說會亮相

國內金控第一位老外總經理，金管會核定通過。開發金控（2883）公告新任總經理龐德明（Stefano Paolo Bert...

央行下重手 台幣貶回29字頭

美國總統大選進入關鍵時刻，中央銀行昨（4）日出重手，提前在盤中進場調節，將盤中最高匯價壓在28.6字頭，尾盤更是大舉拉下...

銀行理專十誡 列金檢查核

防範理專挪用客戶資金，金管會下令所有銀行內部稽核單位，必須在明年第1季前，針對理專十誡納入內控制度執行情形，進行全面查核...

疫情效應 實物給付保單買氣急凍

受新冠疫情影響，國人無法出國，也衝擊實物給付型保險買氣衰退逾75%。主要因為過去實物給付型保險最大宗是海外醫療專機服務，...

清理遠航張綱維壞帳 台企銀10月逾放大增27億

台企銀晚間公告，10月單月大幅增加逾放金額27.55億元，使台企銀呆帳金額與逾放比均大幅上升，據了解，該筆呆帳來自單一客...

中壽數位轉型 接軌IFRS 17

國際會計準則IFRS17將於2026年上路，中壽昨（4）日表示，為提升數位轉型能力已做好四大準備，尤其提早規劃系統布建，...

銀行人事制度三疏漏 易生弊端

根據金管會資料，銀行人事制度有三種情況，最容易發生理專挪用客戶款項，包括未有輪調制度、對業績優良理專疏於監督查核、理專私...

培育信託2.0人才 公會推兩大證照

中國信託與國泰世華銀行代表昨（4）日出席信託公會舉行的信託專責部門經理人專班會議，兩銀行代表指出，已正視信託系統與達到普...

清理遠航張綱維壞帳 台企銀10月逾放大增27億元

台企銀（2834）晚間公告，10月單月大幅增加逾放金額27.55億元，使得台企銀的呆帳金額與逾放比均大幅上升，據了解，該...

熱門新聞

川普勝選機率高 新台幣翻貶重返29字頭

清理遠航張綱維壞帳 台企銀10月逾放大增27億元

跟太太蔡咪咪婚姻生變 王令麟發聲明稿說明

估川普會當選 聲寶總裁：因關鍵搖擺州大都川普領先

專訪／一球兩制確立 楊應超：台商機會來了

金管會資料顯示 五種人最容易被理專A錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。