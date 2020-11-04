出不了國買氣極凍！前三季實物給付保險 年減75%

受新冠疫情影響，國人無法出國，也衝擊實物給付型保險買氣衰退逾75%。主要因為過去實物給付型保險最大宗是海外醫療專機服務，也隨著疫情讓國外出差、旅遊減少而買氣急凍。據保險局最新統計出爐，今（2020）年前三季新契約保單僅銷售3萬283件，年減75.3%。至於前三名方面為國泰人壽、台灣人壽與富邦人壽。

至於金額方面，前三季實物給付的初年度保費收入僅1,618萬元，年減約41.7%。

若從單季角度來看，第三季實物給付銷售件數僅1,862件，而單季的新契約保費亦只收了571萬元，隨著國外旅遊始終未開放，國內實物給付型保險買氣已陷入「冷凍櫃」窘境。

金管會保險局表示，實物給付型保險商品銷售衰退，一部分可能與疫情期間民眾無法出國，使給付項目包含海外醫療專機運送的醫療服務商品銷售衰退，另一部分則可能與消費者喜好變化有關。金管會還是會鼓勵業者，考量市場與消費者需求，多多開發創新的商品。

目前備查的六家保險公司共計銷售21張實物給付型保險，共分成三類，包括殯葬服務、醫療服務及健康管理服務，上半年三種類型新契約件數及出年度保費收入均大減，以醫療服務減少9萬2,120件最多，前三季只剩3萬154件，其中健康管理服務保單銷售更僅一件，殯葬服務上半年也只賣128件。

國內首張提供醫療專機運送服務的實物給付型保險，由國壽2016年9月開始開賣；至於提供殯葬實物給付保單的保險公司為台灣人壽、新壽、富邦人壽、宏泰人壽與全球人壽。至於提供健康管理實物給付的保險公司為新光人壽與富邦人壽。實物給付保險買氣不佳，金管會官員表示，雖然健康管理服務保單銷售僅1張，但目前並沒有任何一家表達要停售，只是新契約保費進不來。