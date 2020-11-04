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外資押寶買盤進場 台股連三紅大漲131點

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
美國大選昨天進行開票作業，全球股市屏息以待，台股昨天以小紅開出，11點之後拉高上漲一百多點，進行高檔震盪，收盤以上漲131.89點作收。 記者邱德祥/攝影
美國大選昨天進行開票作業，全球股市屏息以待，台股昨天以小紅開出，11點之後拉高上漲一百多點，進行高檔震盪，收盤以上漲131.89點作收。 記者邱德祥/攝影

美股市擺脫疫情干擾跌深反彈，亞股今（4）日交易時，正值美國大選開票，市場觀望氣氛重，早盤並未隨歐美股市強彈，多呈現平盤附近震盪整理，台股小幅開高後在10日線附近震盪，後續在法人押寶買盤進場、電子權值股轉強帶動下走高下，終場指數上漲131.89點，收在12,867.9點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，就技術分析的層面觀察，短線指數跌深反彈，帶動集中、櫃買、電子與金融指數日K指標皆轉為偏多的交叉向上，四大指數中僅剩金融外，其餘的RSI指標都回到50的多方區之上，顯示短線整體技術面偏向多方，有助於指數持續反彈。

從中期的周線來看，四大指數周KD指標仍維持弱勢，顯示中線格局持續轉佳，但目前仍由空方掌控，也意味指數短線雖低檔反彈，後續仍將遇到上方壓力。長期的月線指標中，月KD指標除了金融之外，皆呈現偏多格局不變，因此就整體技術面而言，短線有望持續跌深反彈，但中線漲多便會出現壓力須轉為整理，長線則延續多頭格局不變。

蔡明翰認為，美國大選結果揭曉前市場觀望氣氛重，儘管近期新台幣仍維持強勢格局，但外資在台股仍未有明確方向，期貨多單留倉維持在3萬口附近，現貨隨著美股震盪忽買忽賣，但借券賣出餘額卻持續升高，顯示外資擔心大選無法和平落幕，選前持續拉高避險比重，內資投信也隨外資在選前減碼，僅剩政府基金在指數下跌時持續護盤。

但內外資在大選前偏向保守操作，預期若大選順利落幕，法人將出現回補潮，將有助於在大選前弱勢整理的指數轉強，甚至有望挑戰上方萬三關卡。

外資 美國大選 美股 台股

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