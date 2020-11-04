美大選結果若有爭議 瑞銀：金融市場恐續震盪

美國大選公布前夕，美股三大股指上漲1.8%至2.1%，美元走軟0.6%，由於各州的開票及點票安排不同，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，一旦選舉過程及結果出現爭議，金融市場可能持續震盪；除此，投資者也等待美聯儲今晚召開的貨幣政策會

瑞銀今（4）日出具最新報告，指出除了主要指數，投資者此次可以關注羅素指數（覆蓋市值較小的企業）相對納指的表現，主因在藍色浪潮下，中小企業獲得較大的財政支持。另外，如果民主黨取勝，國債收益率將上漲；但如果共和黨權力得以延續，美元將會反彈。

不過，即便美元反彈，瑞銀說，隨著全球經濟復甦及風險情緒改善，美元未來仍將走軟，加上澳洲成功遏抑第二波疫情，而且澳央行排除了負利率的可能性。

瑞銀估計，澳元不會在未來6至12個月會大幅走軟，年末目標保持在0.71美元，明年9月前走高至0.74美元。

此外，各大央行在可預見的未來維持利率於接近零，美聯儲實施零利率直至2023年末，引入平均通脹目標意味其接受通脹在一段時間內溫和走高。在全球較長時間保持較低利率的環境裡，投資者追求收益率及成長型資產尤其重要。