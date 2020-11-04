快訊

評／極化之國，騷動的民粹主義——美總統大選之後

川普白宮演說：準備勝選 將請最高法院下令停止計票

美大選結果若有爭議 瑞銀：金融市場恐續震盪

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

美國大選公布前夕，美股三大股指上漲1.8%至2.1%，美元走軟0.6%，由於各州的開票及點票安排不同，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，一旦選舉過程及結果出現爭議，金融市場可能持續震盪；除此，投資者也等待美聯儲今晚召開的貨幣政策會

瑞銀今（4）日出具最新報告，指出除了主要指數，投資者此次可以關注羅素指數（覆蓋市值較小的企業）相對納指的表現，主因在藍色浪潮下，中小企業獲得較大的財政支持。另外，如果民主黨取勝，國債收益率將上漲；但如果共和黨權力得以延續，美元將會反彈。

 不過，即便美元反彈，瑞銀說，隨著全球經濟復甦及風險情緒改善，美元未來仍將走軟，加上澳洲成功遏抑第二波疫情，而且澳央行排除了負利率的可能性。

瑞銀估計，澳元不會在未來6至12個月會大幅走軟，年末目標保持在0.71美元，明年9月前走高至0.74美元。

此外，各大央行在可預見的未來維持利率於接近零，美聯儲實施零利率直至2023年末，引入平均通脹目標意味其接受通脹在一段時間內溫和走高。在全球較長時間保持較低利率的環境裡，投資者追求收益率及成長型資產尤其重要。

瑞銀 美國大選

延伸閱讀

外資看匯率 不管美國總統誰當選美元將走軟

美國總統大選將揭曉 卓榮泰：祈願11月3日之後世界和平

道瓊運輸 羅素2000火力足 小型股成功接棒 牛市更健康

瑞銀Q3報喜 獲利倍增

相關新聞

新台幣午盤升值2.7角 暫收28.65元

美國總統大選開票日，新台幣依舊走自己的路，午盤升值2.7角，暫收28.650元兌1美元，成交金額則為5.78億美元。

美國大選牽動股市 財政部：國安基金密切關注

美國總統大選陸續開票中，立委關注對股市影響，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華今（4）日在立院財委會表示，國安基金密...

京城銀收購萬泰證券逾95%股權 納為子公司

京城銀行（2809）現金收購萬泰證券成功吃下95.29%股權，將納萬泰證券為子公司，總交易金額3.07億元，京城銀買下萬...

星展：台灣明年GDP增4.2％

金融機構看好台灣，多家已經發布經濟展望的金融機構上修台灣2020年與2021年經濟成長率。星展集團昨（3）日發布預測，台...

銀行授信 金管會提三大監理

近來銀行頻傳踩雷，金管會昨（3）日召開銀行總經理會議，提出強化海外曝險控管、防範客戶以不實交易取得融資、不動產授信應核實...

銀行總經理會議 業者提兩個建議

金管會昨（3）日召開銀行總經理會議，銀行業者在會中提出兩項建議，包括因應疫情，希望國內分行可幫海外分行理財業務等做KYC...

響應政策 彰銀推動金融服務雙語化

彰化銀行響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」，推動金融服務雙語化，陸續於台北、台中、高雄三地完成設置三家雙語示範分行...

金融界奧斯卡獎 玉山奪菁業獎六殊榮

每兩年舉辦一次，今年邁入第十屆，堪稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎，向來是台灣金融界的焦點，不少金融業者遞件參...

詐貸案頻傳 金管會要銀行總經理嚴防客戶不實交易

近年銀行詐貸案頻傳，從最著名的慶富案，到兩年前的潤寅案與近期的方悅案，金管會銀行局局長莊琇媛今召集36家國銀總經理開會，...

憂美大選暴動 我國金融三業在美曝險五個月下滑290億元

美國總統大選終戰即將揭曉，無論共和黨川普與民主黨拜登誰當選外界憂心若人民認為票選結果不公則會開啟新的紛爭進而演變成暴動，...

錢滿為患！一年期定存單利率下探0.208% 續創新低

資金狂潮來襲，金融機構滿手現金，急尋去化管道，僧多粥少的情況下，定存單利率跟著直直落，央行今天公布364天期定期存單開標...

離職理專獎金爭議 金管會召集各銀行總經理要求留意

《聯合報》10月17日報導，部分理專離職後，銀行不發給預扣的兩成獎金。金管會銀行局局長莊琇媛今招集各銀行總經理開會，會中...

熱門新聞

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

比高點打8折！他花2.77億元在中正區這豪宅加買一戶 住港星樓上

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

錢滿為患！一年期定存單利率下探0.208% 續創新低

人離職獎金就不給惹議 金管會下令銀行該給就要給

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。