央行發售「國家公園系列—澎湖南方四島國家公園」套幣
趕上「偽出國」風潮，中央銀行今（4）日宣布將於今年11月12日，委請臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列—澎湖南方四島國家公園」平鑄套幣2萬套，每人每次限購1套，每套訂價400元。
本套幣為臺灣國家公園采風系列第9套，以澎湖南方四島國家公園為主題，內嵌109年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。
章牌正面圖案為著名的玄武岩海蝕地景「藍洞」，以彩色呈現，背面圖案為綠蠵龜及軸孔珊瑚。套幣內容介紹由玄武岩火山地質所形成的四座主要島嶼，與東吉之眼、西吉嶼玄武岩地景、東吉嶼洋樓、西吉嶼聚落等獨特地質、人文景觀，以及孕育豐富海洋物種的珊瑚礁群聚與礁岩生態系。饒富教育意義，值得收藏，歡迎各界踴躍購買。
央行指出，本套幣內容與圖案，均經海洋國家公園管理處及相關專家與學者審訂。
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