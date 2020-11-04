金管會資料顯示 五種人最容易被理專A錢
金管會昨天召開銀行總經理會議，再度提醒銀行要注意落實理專十誡規定，防範理專挪用客戶款項，金管會並在會中提出理專挪用客戶款項的原因探討，提醒銀行注意防範。
包括在客戶端，有五種情況是理專挪用款項的主因，包括第一，客戶將存摺、印章交給理專。第二，客戶從未檢視每月對帳單。
第三，客戶由理專協助網銀交易。第四，客戶與理專有資金往來。第五，高齡或長年在外國的客戶，最容易被利用。
如果你是屬於這五種情況的人，最好要提高警覺，小心理專A你的錢。
除此之外，在銀行人事管理制度方面，如果有以下三種情況，也容易發生理專挪用客戶款項，包括第一，未辦理輪調，客戶長期由單一理專服務。
第二，對業績優良的理專疏於監督查核。第三，理專私人財務往來複雜。
至於銀行內部控制制度方面，如果有這些情況也要特別注意防範理專挪用客戶款項。包括第一，理專自製不實對帳單，欠缺防弊機制。第二，未落實交易的覆核及牽制機制。
第三，對理專關聯戶缺少監管機制。第四，對偵測到的異常交易未積極調查。
最後，在內部稽核制度方面，理專長期挪用客戶款項，在客戶交易函證抽樣、分行自行查核及稽核單位查核，均未能發現異常情事，是最容易出現理專挪用客戶款項的原因。
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