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沃旭將發行綠債 為大彰化第一階段離岸風場融資

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
沃旭丹麥的大彰化東南及西南第一階段離岸風場兩座陸上變電站，主建築物地基工程工程如火如荼進行中。 圖／沃旭丹麥提供
沃旭丹麥的大彰化東南及西南第一階段離岸風場兩座陸上變電站，主建築物地基工程工程如火如荼進行中。 圖／沃旭丹麥提供

沃旭丹麥（Ørsted A/S）今（4）日宣布將發行新台幣計價綠色優先債券，這是沃旭第二次在台灣市場發行新台幣債券，目的是為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場而融資。

沃旭丹麥表示，本次預計發行三檔綠色優先無擔保債券，發行年期分別為7年、10年和20年，根據市場情況，總發行面額最高為新台幣150億元。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額、年期與定價將在市場詢價過程結束後決定。

本次綠色債券將由Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司，並依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫（Euro medium-term note programme, EMTN），由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲得中華信評（標準普爾的子公司）twAA台灣信用評級以適用其在台灣之債券發行。

沃旭丹麥則獲得穆迪（Moody's）評等為展望穩定Baa1，獲得標準普爾（Standard＆Poor's）評等為BBB +展望穩定，獲得惠譽（Fitch）評等為BBB +展望穩定。

本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行，該框架已獲得CICERO之第二意見second opinion評級為Dark Green。

沃旭本次綠債發行由法國巴黎銀行、國泰世華商業銀行及中國信託商業銀行擔任本次綠債發行統籌主辦銀行。

但，沃旭強調，此次發行新台幣計價綠色優先債券，不會改變沃旭2020財務年度財報準則或已宣布2020年預期投資水準。

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