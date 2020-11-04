美國大選牽動股市 財政部：國安基金密切關注

美國總統大選陸續開票中，立委關注對股市影響，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華今（4）日在立院財委會表示，國安基金密切關注國內外政經情勢，若符合國安基金設置及管理條例第8條規定，也可隨時召開臨時會討論是否進場護盤。

國民黨立委賴士葆今日在財委會表示，全世界關注美國總統大選開票狀況，近日全國股市動盪，今日台股狀況看起來雖不差，萬一大選結果未定，後續又有很多動作，這個局拖下去，對全球市場影響很大。

對此阮清華表示，國安基金在今年10月委員會議中決議退場，目前持續關注國內外政經發展，美國總統大選影響重大，國安基金會密切關注，下次開會預計是在明年1月，不過若是有符合國安基金設置及管理條例第8條情事，也不排除召開臨時會討論是否護盤。

根據國安基金設置及管理條例第8條，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，可啟動國安基金。

國民黨立委曾銘宗則詢問阮清華，近來台股每天交易量超過2,000億元，初步來看護盤機會高不高？

阮清華回應，國安基金密切觀察，台灣畢竟是小的市場，與國際密切連動，會密切觀察各國股市並通盤考量，目前國內股市穩健，仍維持萬二以上，雖然有上有下，仍相對平穩。

曾銘宗要求，國安基金必須依法行政，符合規定條件才能進行護盤。