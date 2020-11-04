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雙11網購瘋狂刷 華南卡回饋上看20%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
針對11月網購旺季，華南銀行推出各種高額回饋，最高上看20%。圖／華南銀行提供
針對11月網購旺季，華南銀行推出各種高額回饋，最高上看20%。圖／華南銀行提供

網購平台年度盛會雙11將至，華南銀行攜手10大電商平台推出優惠，卡友只要在限期內刷卡消費滿額即可獲得高額回饋，最高回饋率上看20%。

這10大電商平台包括momo購物、PChome線上購物/商店街、東森購物、YAHOO購物中心/超級商城/拍賣、蝦皮購物、博客來、淘寶網等；只要於即日起至11月8日至YAHOO購物中心、YAHOO超級商城、YAHOO拍賣消費滿額分期，登錄後立即享有10％回饋，11月8日前至PChome線上購物，11月6日前至momo購物、11日前至蝦皮購物滿額分期，登錄後最高享12％回饋。

另外，11月9日至15日針對雙11再加碼，於PChome線上購物、momo購物、東森購物、YAHOO購物中心等消費滿額分期，完成登錄回饋率最高20％，若再搭配超級現金回饋卡、享利樂活Combo卡，回饋率上看21％ 。

如果錯過指定時段消費，卡友全月於指定網購通路消費滿額分期並完成登錄，也能立即享有最高8％回饋；等於優惠回饋一整個月。

配合百貨周年慶，遠東百貨周年慶使用華南銀行信用卡消費，單筆滿6,000元分6期送250元，第一波首12日消費滿8,000元再加碼贈200元，加計百貨提供5,000元送500元及銀行限量簡訊優惠300元，回饋率更可高達15％。

11月30日前於新光三越百貨單店單筆消費滿6,000元贈200元刷卡金，累積滿額並登錄最高送3,000元刷卡金。

華南銀行 刷卡 momo PChome 電商 蝦皮購物

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