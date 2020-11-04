京城銀收購萬泰證券逾95%股權 納為子公司
京城銀行（2809）現金收購萬泰證券成功吃下95.29%股權，將納萬泰證券為子公司，總交易金額3.07億元，京城銀買下萬泰證券後，將可滿足客戶理財投資等服務需求，多角化完整產品線。
據了解，京城銀收購萬泰證券，是以萬泰證券的淨值為基準，最終以每股16.11元成交，交易金額3.07億元，京城銀全數以現金支付。原萬泰證券大股東，包括萬泰煙火公司、谷王食品工業、萬尚公司、萬味豐公司及部分自然人股東等，賣出持股共計95.29%給京城銀。
京城銀指出，萬泰證券是嘉義在地專業經紀商，實收資本額2億元，交易規模不算大，收購萬泰證券後，對京城銀在雲嘉地區40幾個分行的客戶來說，可滿足其證券投資需求並更加便利。
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